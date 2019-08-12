Ограничение на переводы из России противоречит нормам ЕАЭС?

Представители отечественного бизнеса бьют тревогу. Ограничение на денежные переводы, принятые в апреле текущего года, стали негативно сказываться на их работе. Об этом они сообщили VB.KG.

Они уверены, что если подобное продолжится, многие вынуждены будут уйти с российского рынка. Особенно это касается "швейников".

Напомним, пару месяцев назад системы денежных переводов из России ввели ограничения не более чем 100 тысяч рублей ежемесячно на отправку денег в некоторые страны. Ограничения касаются Вьетнама, Китая, Кыргызстана и Казахстана. Так Центробанк России борется с сомнительными операциями. На данный момент из этого списка уже выведен Китай в рамках проекта "Один пояс - один путь".

По словам экономиста, председателя Национального Делового совета Сергея Пономарева, в свое время Центробанк РФ опубликовал, что в Кыргызстан ежемесячно уходят 156 миллионов долларов. Причем, речь идет о непрозрачных средствах. Видимо, эта мера и стала инструментов борьбы с этими фактами.

- Что касается мигрантов, то отправлять за пределы родины более 100 тысяч могут лишь единицы. Это, в первую очередь, прерогатива бизнеса, который привязан к малому предпринимательству. Наше правительство работает в этом направлении, - отмечает VB.KG Пономарев.

Однако экономист уверен, что мобильный бизнес всегда найдет пути. Правда, некоторые из них могут быть сопряжены с опасностью. - Даже, если будут ставиться какие-либо административные препоны, существуют чиновники, готовые за определенную мзду закрывать глаза на небольшие нарушения. В России также понимают, что после введения подобной нормы деньги стали еще менее прозрачные, чем раньше. Хотя по существующим механизмам, при сумме свыше 10 тысяч долларов автоматически включаются все финансовые разведки в единой базе ЕАЭС. Они выявляют, что определенный гражданин отправляет систематически крупную сумму другому гражданину. То есть, отследить эти потоки через банки гораздо проще и логичнее. Поэтому, я надеюсь, что здравый смысл восторжествует. Ведь ЕАЭС и создавался, чтобы фундаментальные вещи были простыми и понятными. Это свободное перемещение товаров, финансов и рабочих рук. И такая норма, как ограничение переводов до 100 тысяч рублей, на мой взгляд, противоречит правилам и главным ценностям интеграционного объединения, - подчеркивает Пономарев.

Конечно, риски по этим непрозрачным деньгам существуют. Но проблемами безопасности должны заниматься другие структуры, выясняя, что это за деньги и на что направлены.

- А здесь экономические отношения. К тому же, если потребуется, бизнесмены всегда найдут способ "перегнать" деньги. Правда, некоторым это может стоить жизни. Однако, думаю, это временная норма, которая будет в скором времени упразднена в отношении всех участников ЕАЭС,- заключил Пономарев.