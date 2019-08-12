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Мошенник прямо из мест заключения вводил в заблуждение руководство СДПК

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- ВБ
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Сотрудниками МВД Кыргызской Республики выявлен факт телефонного мошенника, который находясь в местах лишения свободы и представляясь сотрудником Администрации Президента, осуществлял телефонные звонки пресс-секретарю СДПК, министерствам, государственным органам и распространял ложную информацию. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По данному факту сотрудниками МВД КР проведены оперативные мероприятия, в результате чего установлены лица.

"Данный факт зарегистрирован в ЕРПП и начато досудебное производство. В ходе проведения следственных мероприятий установлено что, ранее судимый за мошенничества гражданин Темир Калмырзаев 1987 года рождения, находясь в исправительном учреждении №1, взяв телефон у сокамерника Талгат Игисинов, осуществлял телефонные звонки, используя свои

актерские способности. Представляясь сотрудником Администрации Президента, он осуществлял телефонные звонки Пресс-секретарю СДПК, министерствам и гос.органам, при этом

распространяя заведомо ложную информацию", - сообщили в МВД.

В своих показаниях Темир Калмырзаев указал данные всех высокопоставленных чиновников и общественных деятелей, с кем он разговаривал.

"Темир Калмырзаев представляясь ответственным работником Аппарата Президента позвонил депутату ЖК КР А.Кодурановой, которой пообещал встречу с экс-президентом А.Атамбаевым, также он звонил пресс-секретарю СДПК К.Жолдубаевой представляясь чиновником получал информацию по событиям 7-8 августа 2019 года. Кроме этого, он осуществлял телефонные звонки экс-депутату ЖК Г.Молдобековой, заместителю министра транспорта, ответственному сотруднику мэрии г.Бишкек, министерству экономики, а также другим государственным органам и получал полную информацию о проводимых работ в их деятельности", - говорится в сообщении МВД.

В настоящее время Темир Калмырзаев и Талгат Игисинов переведены в ШИЗО (штрафной изолятор). Телефоны у них изъяты в качестве вещественных доказательств.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП и проводится досудебное производство.

Граждан, владеющих какой-либо информацией либо пострадавшим от рук указанных лиц, просим сообщить в Службу Криминальной милиции МВД КР по телефону: (0312) 266261.


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URL: https://www.vb.kg/380685
Теги:
Алмазбек Атамбаев, заключенные, мошенничество, Асель Кодуранова, Кундуз Жолдубаева, МВД, СДПК
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