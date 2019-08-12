В Чечне сожалеют об "освобождении" Азиза Батукаева?

Власти Чечни надеялись, что через Азиза Батукаева смогут влиять на местный криминалитет и исламистов, находящихся в местах лишения свободы. Однако ставка на Батукаева не оправдалась - он так и не стал эффективным инструментом по ту сторону закона. Зато в Киргизии историю с его освобождением помнят до сих пор, и она наверняка станет серьезным аргументом против опального экс-президента Атамбаева. Историю взлетов и падений Азиза Батукаева, который едва не занял криминальный трон Чечни, вспомнила издание lenta.ru.

Киргизский Аль Капоне

Азиз Батукаев, чеченец по национальности (по слухам, от первой судимости его "отмазывал" Джохар Дудаев), родился 30 апреля 1966 года в городе Токмак Чуйской области Киргизской ССР. С распадом Советского Союза в республике, как и на всем постсоветском пространстве, начался передел собственности, и Батукаев активно подключился к этому процессу. К середине 1990-х он был одним из лидеров крупнейшей в стране бандитской группировки, в которую входил также старший брат Азиза - Алаудин.

Эта банда, занимавшаяся рэкетом, заказными убийствами, наркоторговлей, считалась куратором восточной части Чуйской долины и уже тогда вошла в конфликт с группировкой Рыспека Акматбаева, которого, в свою очередь, считали "хозяином" Иссык-Куля. Утверждалось, что Батукаев как вор в законе действовал строго в рамках воровских понятий, тогда как Акматбаев никакого отношения к блатным не имел, хотя у него и была судимость.

В 1995 году правоохранительным органам удалось отправить братьев Батукаевых на скамью подсудимых по обвинению в бандитизме. Пока длился судебный процесс, при невыясненных обстоятельствах погиб следователь УВД Бишкека, который вел дело братьев. Сам процесс закончился в итоге не так, как ожидали многие - суд не признал группировку Батукаева бандой и квалифицировал действия подсудимых как простое вымогательство. Батукаев получил пять лет тюрьмы, а против пострадавшего от него бизнесмена было возбуждено уголовное дело за сокрытие налогов в особо крупных размерах.

Находясь за решеткой, Батукаев ни в чем себе не отказывал. Местные СМИ писали о том, что жил он в заключении со всеми удобствами - с коврами, телевизором, охраной. На зоне Батукаева навестил, в частности, друг российского криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), вор в законе и неофициальный куратор Средней Азии Датико Цихелашвили (Дато Ташкентский). Утверждалось, что гость намеревался наказать Батукаева за статус вора в законе, который тот якобы присвоил себе самолично. Однако киргизский авторитет остался цел и невредим.

Кровавый передел

На свободу Батукаев вышел в 1999 году, и в республике начался новый передел сфер влияния, пожалуй, самый кровопролитный. В мае 2002 года на железнодорожном переезде в Токмаке неизвестные расстреляли машину Батукаева из автоматов. Самого авторитета в ней не было, но погибли его ближайший помощник и некая девушка, в материалах следствия значившаяся как медицинская сиделка. В том же году в районе токмакского сахарного завода был застрелен старший брат Батукаева Алаудин. Как писали СМИ, на разборку он приехал, рассчитывая исключительно на свой авторитет, без сопровождения, взяв с собой только помощника. В ноябре 2003 года был убит зять Батукаева - Хаваджи Заурбеков.

Сторона Рыспека Акматбаева несла сопоставимые потери. Его племянника убили в одном из иссык-кульских ночных баров, а сам лидер группировки пережил два покушения - сначала его хотели уничтожить с помощью гранатомета около ресторана в Бишкеке, а затем расстреляли машину авторитета из автоматов. Сам Акматбаев был ранен и скрылся, а двоих его попутчиков убили контрольными выстрелами.

В 2002-2004 годах убийства следовали одно за другим, ежемесячно гибли как сами бандиты, так и предприниматели, чей бизнес они "крышевали". Наконец, в июне 2004 года Батукаев был арестован в очередной раз. К тому моменту бандит уже два года числился в розыске за хулиганство - в 2002 году он избил российского военнослужащего. Однако за решетку Батукаев отправился по статье за хранение оружия.

И снова он устроился на зоне с комфортом - впоследствии в генпрокуратуре Киргизии рассказывали, что "камера" Батукаева напоминала хороший офис. Он проживал в отдельном двухэтажном здании, вместе с ним находились жена и сноха. Более того, поскольку заключенный страдал язвой желудка, для него в колонии держали трех кобыл и стадо коз, а сам авторитет разводил бойцовских собак. При этом, по утверждению представителей генпрокуратуры, на стене в комнате Батукаева висели флаг Чеченской республики, портреты Аслана Масхадова и Шамиля Басаева.

Цена авторитета

До 2005 года Батукаев жил на зоне в свое удовольствие, но после "тюльпановой" революции новые власти Киргизии решили продемонстрировать, что намерены покончить с коррупцией в системе исполнения наказаний, которая, собственно, и сделала возможными санаторные условия проживания в тюрьме для вора в законе. В октябре в колонии (колония строгого режима 31 (ИК-31) в селе Молдовановка в двух километрах от Бишкека), где содержался Батукаев, начались беспорядки, что для Киргизии того времени являлось делом привычным.

Для ознакомления с условиями проживания зэков, которые и стали, по официальной версии, причиной бунта, в колонию прибыла парламентская комиссия. В ее состав входил председатель комитета по правоохранительным органам и соблюдению конституционной законности Тынычбек Акматбаев - брат Рыспека Акматбаева. Подручный Батукаева Рустам Абдулин по кличке Двадцатка застрелил депутата из автомата.

В тот же день в колонии погибли начальник Главного управления исполнения наказаний Икматулла Полотов, помощник депутата и эксперт парламента. В ответ Рыспек Акматбаев вывел несколько сот своих сторонников на центральную площадь в Бишкеке с требованиями наказания убийц и отставки премьер-министра Феликса Кулова, связанного, по его мнению, с Батукаевым.

Все закончилось тем, что в августе 2006 года Батукаев был оправдан по делу об убийстве депутата, однако получил 16-летний срок за незаконное хранение оружия, наркотиков и организацию массовых беспорядков (в 2008 году к этому сроку были добавлены еще два года за нарушение режима). Что же касается его заклятого врага - Рыспека, то он после гибели брата тоже избрался в киргизский парламент, хотя ЦИК и отказался регистрировать его до вынесения приговора по уголовному делу о тройном убийстве. В мае 2006 года Акматбаев был убит, когда выходил из мечети вместе с двумя телохранителями.

Одно время ходили слухи, что во время последнего заключения Батукаев был так избит охранниками, что потерял рассудок, однако эта информация не нашла подтверждения. По другим данным, авторитет погрузился в религию и проводил время за штудированием Корана. Газеты также писали о том, что правительство Киргизии планировало за полтора миллиона долларов передать Батукаева чеченцам. И в Чечню авторитет в конце концов действительно попал.

Первый кандидат

Пока Азиз Батукаев осваивался на зоне в Киргизии, в Чечне вспомнили о ворах в законе. Причиной интереса к авторитетам стала цепь событий, которая началась в декабре 2006 года. Тогда, по данным информационного агентства (ИА) "Прайм Крайм", воров в законе Георгия Углаву (Тахи) и Каху Парпалия (Каха Гальский) в одном из столичных ресторанов избили чеченцы. Оба авторитета имеют немалый вес в преступном мире России: Тахи приписывают основание движения АУЕ ("Арестантский Уклад Един") - молодежной субкультуры, склонной к криминалу и прославляющей воровскую романтику. Каха Гальский, в свою очередь, сумел "дослужиться" до держателя российского воровского общака.

Избиение воров в законе не осталось без ответа: несколько месяцев спустя одного из нападавших по имени Адлан, который в ресторане ударил Тахи пепельницей по голове, насмерть забили бейсбольными битами напротив МГУ. У руководства Чечни эта расправа вызвала закономерную ярость: как отмечает ИА, звучали даже угрозы расправляться с 80 ворами в законе за каждого убитого чеченца. Впрочем, нашлись те, кто посоветовал чеченскому руководству не горячиться - и найти с ворами в законе общий язык. В самом деле, вскоре политика Грозного по отношению к авторитетам стала куда теплее, а число чеченских воров в законе с 2011 года постепенно росло.

Зачем воры понадобились чеченским властям? Во-первых, через авторитетов правоохранительным органам куда удобнее влиять на преступный мир. Недаром в России лидером преступного мира вначале был Аслан Усоян (Дед Хасан), а затем Захарий Калашов (Шакро Молодой) - и это признает даже следствие. Силовикам элементарно проще воздействовать на криминал через одного "короля", чем вести работу с многочисленными и разрозненными авторитетами.

С другой стороны, власть воров в законе привносит определенный порядок в места лишения свободы. Но воров в Чечне всегда было мало - их и сегодня меньше десятка. А одна из угроз, которые неизбежно возникают в местах лишения свободы на Кавказе, - это радикальный исламизм, который при отсутствии влияния со стороны воров начинает давать свои опасные корни. Поэтому, как писал "Прайм Крайм", власти Чечни начали искать подходящую кандидатуру на роль чеченского вора в законе №1 - авторитета, который стал бы надежным проводником их политики в преступном мире и мог бы как договариваться с криминалитетом, так и влиять на заключенных исламистов в местах лишения свободы. Тогда-то в Чечне и вспомнили про Азиза Батукаева.

Операция "Батукаев"

10 апреля 2013 года Азиза Батукаева досрочно отпустили из тюрьмы в Киргизии. Суд санкционировал его освобождение, приняв во внимание состояние здоровья авторитета. По словам представителя омбудсмена Киргизии Бакыта Рысбекова, у Батукаева диагностировали цирроз печени и лейкоз. "Диагноз перепроверялся несколько раз. Он был выпущен из зала суда", - сообщал Рысбеков. В свою очередь омбудсмен Турсунбек Акун заявил, что Батукаев находится фактически в предсмертном состоянии и что решено было выпустить его, чтобы родственники больного могли вывезти авторитета для лечения за рубеж.

Правда, отправился Батукаев отнюдь не на лечение. Как сообщал "Прайм Крайм", спецборт сразу же доставил вора в законе в Грозный - при этом в Чечне закрыли глаза и на портреты Басаева с Масхадовым из камеры Батукаева, и на тот факт, что он, по некоторым данным, прямо на зоне возделывал делянку с коноплей. В Грозном вору в законе почти сразу предоставили российское гражданство - едва ли не быстрее, чем в свое время французскому актеру Жерару Депардье. На этом операция "Батукаев" была успешно завершена.

А в Киргизии к концу апреля стали понимать, что вся история с болезнью Батукаева была одним большим обманом. 29 апреля 2013 года издание "Вечерний Бишкек" сообщило, что диагноз авторитета - цирроз печени и острый лейкоз - оказался ложным. Вопрос о том, соответствует ли диагноз действительности, подняла депутатская комиссия, которая расследовала обстоятельства освобождения Батукаева. При комиссии сформировали группу медиков, которая не нашла у вора в законе онкологии - но было слишком поздно.

29 мая 2013 года депутатская комиссия предоставила отчет парламенту Киргизии. Она пришла к выводу, что при освобождении Батукаева был нарушен закон, а чиновники из разных ведомств вступили в сговор ради авторитета.

"Без предварительного сговора Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения, Государственной службы исполнения наказаний, Генеральной прокуратуры, Государственной регистрационной службы, омбудсмена было бы невозможным столь быстрое освобождение судом от дальнейшего отбывания наказания Батукаева и его дальнейший вылет за пределы Киргизии", - отмечали депутаты.

По мнению комиссии, суд, освободивший Батукаева по состоянию здоровья, не принял во внимание других обстоятельств (характеристику осужденного, тяжесть совершенного преступления), хотя должен был их учесть. Прокуратура же, как полагали депутаты, не обеспечила необходимого надзора.

Комиссия рекомендовала отстранить от должностей представителей силовых структур (МВД, Государственной службы исполнения наказаний), а также судью Нарынского суда (принявшего решение об освобождении криминального авторитета) и омбудсмена республики (оправдывавшего освобождение), а также рассмотреть вопрос об ответственности генерального прокурора Аиды Саляновой. Прокуратуре при этом депутаты рекомендовали возбудить уголовное дело по статье о коррупции.

Запоздалые последствия

Когда власти Киргизии потребовали Азиза Батукаева назад, в Чечне на него внезапно завели уголовное дело за хранение оружия и отправили в колонию на три года. Формально Батукаев отбывал срок в исправительной колонии №2 (ИК-2) "Чернокозово". Впрочем, по данным "Прайм Крайм", на самом деле авторитет все это время находился на свободе, о чем, среди прочего, свидетельствовали многочисленные снимки.

На этом история с вызволением Азиза Батукаева из тюрьмы в Киргизии заглохла на долгих шесть лет. Но летом 2019 года о ней заговорили вновь. Вначале, в июне, по делу о незаконном освобождении криминального авторитета задержали бывшего генпрокурора Киргизии Аиду Салянову. Ее обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и поместили в СИЗО.

Затем по делу о побеге Батукаева задержали несколько врачей, бывшего вице-премьера Шамиля Атаханова, экс-министра здравоохранения Динару Сагинбаеву и экс-советника председателя службы исполнения наказаний Калыбека Качкыналиева. Против них возбудили дело о соучастии в коррупции, а также о соучастии в подделке документов и служебном подлоге.

А 9 августа МВД Киргизии обвинило в причастности к незаконному освобождению Батукаева бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева. Как говорится в материалах дела, вор в законе был освобожден из мест лишения свободы по прямому указанию экс-президента. Освобождение организовали "путем выставления подложного диагноза о тяжелой болезни Батукаева". Теперь давняя история с побегом вора в законе может сослужить арестованному Атамбаеву, которого со штурмом взял спецназ, очень плохую службу.

Но самое любопытное во всех перипетиях вокруг Азиза Батукаева заключается в том, что беспрецедентная операция по его вызволению в конечном итоге оказалась напрасной. Как сообщал "Росбалт", Батукаеву удалось распространить свое влияние в ограниченных масштабах лишь на чеченскую диаспору. Кроме того, взойти на криминальный "трон" Чечни авторитету помешало его пристрастие к сильнодействующим веществам. Так что в итоге Азиз Батукаев не оправдал надежд и стал лишь одним из многих криминальных генералов республики. А своего настоящего короля преступный мир Чечни ждет до сих пор.