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Спецназовцев, участвовавших в задержании Атамбаева, представят к госнаграде

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- Оксана Гут
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Атамбаев и его сторонники говорят неправду, что Госкомитет национальной безопасности сам не забирал своих сотрудников, находящихся у них в заложниках. Об этом 13 августа на пресс-конференции заявил председатель ГКНБ Орозбек Опумбаев, отвечая на вопрос VB.KG.

Глава ведомства сообщил, что лично шел 7 августа во главе спецотряда, чтобы вернуть с территории резиденции бывшего президента своих бойцов.

- После того, как сотрудники спецназа проникли на территорию дома Атамбаева, мы должны были вовремя подойти и задержать его, не дать уйти в дом. Но, когда он начал отстреливаться, снаружи около тысячи человек начали нападать на нас - сжигали деревья, бросались камнями, было решено не проводить силовых действий. Во время переговоров Равшан Жээнбеков и Асель Кодуранова вышли и сказали: "мы всех отправили, а шестерых оставили в заложниках, поэтому вы должны прекратить свою операцию". Мы согласились, но только при условии, что бойцы будут живы и здоровы, - рассказал Опумбаев.

С его слов, утром 8 августа за спецназовцами отправили машину Скорой помощи, но ее не пропустили.

- С утра мне пришла информация, чтобы я отправил машину Скорой помощи. Я отправил, у нас есть своя "Скорая", но врачей не пропустили, и они уехали обратно. Это все задокументировано. Все, что потом говорили сторонники Атамбаева о заложниках это неправда, не по-человечески. Днем я выступал в Жогорку Кенеше, бойцов отпустили лишь после пяти вечера, - сказал глава ГКНБ.

Орозбек Опумбаев также рассказал о том, какую поддержку ведомство намерено оказать своим сотрудникам, участвовавшим в задержании Алмазбека Атамбаева.

Он напомнил, что погибшему заместителю командира спецподразделения Усену Ниязбекову он посмертно дал звание полковника.

- Конечно, это не поможет. Кроме того, я представлю его к госнаграде "Эрдик", однозначно. Многие сотрудники будут представлены. Также по закону об органах национальной безопасности Усену и его семье будет выплачено единовременное пособие в двухсоткратном размере его оклада за десять лет. Мы возьмем на поруки его семью, будем помогать детям. Это наш долг, - заключил Опумбаев.


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URL: https://www.vb.kg/380710
Теги:
Алмазбек Атамбаев, ГКНБ, задержание, награда, погибшие, Кыргызстан, пострадавшие, Орозбек Опумбаев
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