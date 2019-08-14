Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Жоошев: Курсан Асанов не выносил из дома Атамбаева пакет с драгоценностями

776  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Не верьте фейковым материалам о том, что Алмазбек Атамбаев якобы передал Курсану Асанову деньги и драгоценности. Если было бы так, то вряд ли пакет передавался в открытую. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Замир Жоошев. Он опубликовал фото "того самого пакета", отметив, что на сегодня он находится у него.

По словам Жоошева, пакет изначально предназначался адвокату Алмазбека Атамбаева - Сергею Слесареву. 8 августа перед выходом из дома бывший президент попросил Кундуз Жолдубаеву о том, чтобы она передала пакет с документами адвокату.

- В нем вовсе не были деньги и драгоценности. В нем были документы, необходимые для осуществления защиты Алмазбека Атамбаева в рамках уголовных дел. 8 августа, когда выходили из дома, пакет взял с собой телохранитель Атамбаева. Затем уже в городе пакет побывал на территории ГКНБ, поскольку туда доставили Атамбаева, рядом с ним находились Кундуз Жолдубаева и госохрана. Алмазбек Атамбаев остался в стенах ГКНБ, а Кундуз и госохранника доставили в здание МВД. Можно на видео заметить - когда перед МВД Кундуз Жолдубаева и телохранитель Канат Сагымбаев выходят из машины, пакет находится в левой руке последнего. А уже внутри здания МВД пакет был передан Кундуз Жолдубаевой. Той ночью, 8 августа, я приехал в МВД для участия на допросе Кундуз. Тогда рядом с ней лежал пакет с документами. После допроса она забрала его с собой. В последующем пакет был передан адвокату Сергею Слесареву. Вчера я встречался с Сергеем Слесаревым и вчера получил этот пакет, - объясняет юрист Замир Жоошев.

Напомним, накануне после того, как пресс-служба МВД сообщила об увольнении замминистра ведомства Курсана Асанова "за предательство интересов кыргызской милиции" и "утерю доверия", в соцсетях распространили провокационное видео, якобы доказывающее, что Асанов вынес из дома Атамбаева пакет с деньгами и драгоценностями.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380733
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Курсан Асанов, МВД, СДПК, увольнение, уголовная ответственность, Кыргызстан, деньги, Сергей Слесарев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  