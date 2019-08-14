Жоошев: Курсан Асанов не выносил из дома Атамбаева пакет с драгоценностями

Не верьте фейковым материалам о том, что Алмазбек Атамбаев якобы передал Курсану Асанову деньги и драгоценности. Если было бы так, то вряд ли пакет передавался в открытую. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Замир Жоошев. Он опубликовал фото "того самого пакета", отметив, что на сегодня он находится у него.

По словам Жоошева, пакет изначально предназначался адвокату Алмазбека Атамбаева - Сергею Слесареву. 8 августа перед выходом из дома бывший президент попросил Кундуз Жолдубаеву о том, чтобы она передала пакет с документами адвокату.

- В нем вовсе не были деньги и драгоценности. В нем были документы, необходимые для осуществления защиты Алмазбека Атамбаева в рамках уголовных дел. 8 августа, когда выходили из дома, пакет взял с собой телохранитель Атамбаева. Затем уже в городе пакет побывал на территории ГКНБ, поскольку туда доставили Атамбаева, рядом с ним находились Кундуз Жолдубаева и госохрана. Алмазбек Атамбаев остался в стенах ГКНБ, а Кундуз и госохранника доставили в здание МВД. Можно на видео заметить - когда перед МВД Кундуз Жолдубаева и телохранитель Канат Сагымбаев выходят из машины, пакет находится в левой руке последнего. А уже внутри здания МВД пакет был передан Кундуз Жолдубаевой. Той ночью, 8 августа, я приехал в МВД для участия на допросе Кундуз. Тогда рядом с ней лежал пакет с документами. После допроса она забрала его с собой. В последующем пакет был передан адвокату Сергею Слесареву. Вчера я встречался с Сергеем Слесаревым и вчера получил этот пакет, - объясняет юрист Замир Жоошев.

Напомним, накануне после того, как пресс-служба МВД сообщила об увольнении замминистра ведомства Курсана Асанова "за предательство интересов кыргызской милиции" и "утерю доверия", в соцсетях распространили провокационное видео, якобы доказывающее, что Асанов вынес из дома Атамбаева пакет с деньгами и драгоценностями.