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Генпрокуратура подозревает Курсана Асанова в сокрытии улик

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- Оксана Гут
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В Генеральную прокуратуру республики поступило заключение результатов служебного расследования СВР МВД Кыргызской Республики по факту незаконных действий Курсана Асанова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что заместитель министра внутренних дел Кыргызской Республики генерал-майор милиции Курсан Асанов своими действиями в период времени с 7 по 8 августа 2019 года, неоднократно проигнорировал требования и указания министра внутренних дел Кыргызской Республики, также без согласования с министром принимал самовольное решение не имея на это право, оставил личный состав органов внутренних дел в опасности и без командования, тем самым грубо нарушив требования действующего законодательства, которым также не были соблюдены требования уголовно-процессуального законодательства, выраженное сокрытием улик, предметов от органов следствия и других документов имеющих значение по делу.

Изучив заключение служебного расследования, собранный материал Генеральной прокуратурой зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.320 (Злоупотребление должностным положением) УК Кыргызской Республики и проведение досудебного производства поручено Военной прокуратуре Кыргызской Республики.

В настоящее время из числа опытных и квалифицированных следователей создана следственная группа и проводятся следственные мероприятия", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Напомним, ранее Курсан Асанов был освобожден от должности заместителя главы МВД с формулировкой "предательство интересов кыргызской милиции".


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URL: https://www.vb.kg/380740
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Курсан Асанов, Генеральная прокуратура, МВД, Кыргызстан, следствие
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