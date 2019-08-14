Генпрокуратура подозревает Курсана Асанова в сокрытии улик

В Генеральную прокуратуру республики поступило заключение результатов служебного расследования СВР МВД Кыргызской Республики по факту незаконных действий Курсана Асанова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что заместитель министра внутренних дел Кыргызской Республики генерал-майор милиции Курсан Асанов своими действиями в период времени с 7 по 8 августа 2019 года, неоднократно проигнорировал требования и указания министра внутренних дел Кыргызской Республики, также без согласования с министром принимал самовольное решение не имея на это право, оставил личный состав органов внутренних дел в опасности и без командования, тем самым грубо нарушив требования действующего законодательства, которым также не были соблюдены требования уголовно-процессуального законодательства, выраженное сокрытием улик, предметов от органов следствия и других документов имеющих значение по делу.

Изучив заключение служебного расследования, собранный материал Генеральной прокуратурой зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.320 (Злоупотребление должностным положением) УК Кыргызской Республики и проведение досудебного производства поручено Военной прокуратуре Кыргызской Республики.

В настоящее время из числа опытных и квалифицированных следователей создана следственная группа и проводятся следственные мероприятия", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Напомним, ранее Курсан Асанов был освобожден от должности заместителя главы МВД с формулировкой "предательство интересов кыргызской милиции".