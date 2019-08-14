Омбудсмен: Госорганы должны отреагировать на голодовку Мелиса Калыкова

Дело об убийстве прокурора Баткенской области находится на контроле у института Омбудсмена КР. Об этом VB.KG заявил главный правозащитник страны Токон Мамытов.

Он сообщил, что сейчас ведется работа по поводу очередного заявления, поданного родственниками единственного подсудимого по этому делу Мелиса Калыкова. В частности, они заявляют, что в ходе следствия были допущены существенные пробелы.

- Мы соответствующие материалы направили в судебные инстанции, чтобы приняли меры и учли при рассмотрении уголовного дела. Ответа еще не получили. Как получим – проанализируем, может придется повторно направлять. И после дадим ответ заявителю, - сказал Мамытов.

Напомним, накануне Мелис Калыков был доставлен в суд в тяжелом состоянии. Как сообщила его сестра Дамира Калыкова, у него уже отказывают ноги – подсудимый уже семь дней держит голодовку в знак протеста. Омбудсмен считает, что прокуратура, ГСИН и судебные органы должны отреагировать.

- Я же не могу сказать ему не голодай, это тоже его право выражение протеста. Человек почему голодает – он протестует, считает, что следствие в отношении него велось с пробелами. Нужно разбираться. Судебные, следственные органы должны признать, если его претензии законны, и восстановить пробелы в следствии. Если нет, то объяснить почему, подтвердив фактами, - высказал мнение Токон Мамытов.

При этом главный правозащитник страны призвал как следственные и судебные органы, так и подсудимого с адвокатами к объективности, законности и справедливости. Только соблюдение этих трех принципов позволит избежать всяких протестных акций, голодовок, слухов и прочего, уверен Мамытов.

- Это же резонансное дело и судебные органы, я вижу, заинтересованы чтобы все было законно, справедливо и объективно, - заключил он.

Отметим, ранее в аппарат Омбудсмена от семьи Калыковых поступали еще два заявления. Благодаря чему, теперь судебные заседания периодически посещают представители института и осуществляют мониторинг.

По второму заявлению, в отношении людей, обвиняющих и унижающих человеческое достоинство родственников Калыкова были приняты меры соответствующими органами, в части нарушения этики госслужащих.

Напомним, прокурор Баткенской области Анарбай Мамажакыпов был убит в Баткене 18 ноября 2018 года. Его сожженное тело нашли за городом. Все случилось после охоты, на которую Мамажакыпов выезжал вместе с пятью работниками прокуратуры, предпринимателем Эрнисом Базарбек уулу и начальником УКС мэрии Баткена Мелисом Калыковым.