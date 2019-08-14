Глава ГНС потребовал обеспечить открытый конкурс на вакантные должности

Председатель Государственной налоговой службы КР Кабыл Абдалиев потребовал обеспечить проведение открытого, честного и прозрачного конкурса на вакантные должности по администрированию страховых взносов. Об этом он заявил, обращаясь к членам комиссий по конкурсному отбору, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отметил руководитель ведомства, для эффективного администрирования страховых взносов и косвенных налогов в рамках ЕАЭС решением Правительства КР Налоговой службе в июле месяце текущего года были дополнительно выделены 290 штатных единиц.

С целью укомплектования штата Налоговой службой объявлен конкурс на вакантные места в территориальных налоговых органах на должности главных и старших инспекторов и инспекторов по страховым взносам, которые будут отобраны на первом этапе, а на втором – руководящий состав.

Заявление на участие в конкурсе на 118 вакантных должностей подал 2251 кандидат, из которых 589 – сотрудники Социального фонда КР.

Глава ГНС К. Абдалиев подчеркнул, что ведомство заинтересовано в наборе образованных, перспективных специалистов, на которых возлагается важная задача по администрированию страховых взносов. Поэтому, сказал он, необходимо обеспечить прозрачный и открытый конкурс, члены комиссий по конкурсному отбору должны исключить возможности набора по знакомству и звонку.

"На каждого члена конкурсных комиссий возлагается персональная ответственность за объективное и качественное проведение отбора кандидатов", – отметил руководитель ведомства.

В соответствии с Положением, претенденты на объявленные вакантные должности должны пройти конкурсный отбор в несколько этапов: сбор документов, компьютерное тестирование, письменный конкурс в виде написания эссе и собеседование. Последние два этапа конкурсного отбора сопровождаются видеосъемкой.