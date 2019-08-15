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Абылгазиев проинспектировал золоторудное месторождение Джамгыр

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- Оксана Гут
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Правительство держит на особом контроле вопрос соблюдения экологических требований на объектах недропользования. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства, цитируя премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева.

Глава правительства в рамках рабочей поездки в Джалал-Абадскую область ознакомился с деятельностью горнодобывающей компании "Вертекс Голд Компани".

Компания "Вертек Голд Компани" с 2011 года занимается разработкой золоторудного месторождения Джамгыр в Чаткальском районе Джалал-Абадской области.

Мухаммедкалый Абылгазиев был проинформирован о планах по строительству золотоизвлекательной фабрики мощностью 300 000 тонн руды.

Как сообщил генеральный директор предприятия Николай Ермошкин, на сегодняшний день уже проведены лабораторные исследования руды и разработан технологический регламент. Помимо фабрики будут построены вахтовый поселок, административно-бытовой комплекс и другие объекты.

Отмечается, что в настоящее время на руднике выполнены все инженерно-геологические изыскания площадки под строительство фабрики, проведены общественные слушания с участием местного населения.

Сейчас на предприятии работают более 500 человек, в том числе жители Чаткальского района.

Было подчёркнуто, что для надежности и безопасности хвостохранилище будет построено в соответствии с передовыми технологиями с использованием метода сухого складирования.

Премьер-министр отметил важность полноценной реализации всех производственных планов компании на месторождении Джамгыр.

- Мы реализуем политику развития регионов и в этой работе приоритет отдается отдаленным районам, имеющим промышленный потенциал. Конечно же, особое внимание мы уделяем вопросу соблюдения всех требований экологии. Этот вопрос правительство всегда держит на особом контроле и требует неукоснительного выполнения норм безопасности, - сказал он.

Мухаммедкалый Абылгазиев поручил руководителям соответствующих государственных органов оказывать необходимое содействие инвесторам с одновременным обеспечением контроля за выполнением всех требований безопасности.


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URL: https://www.vb.kg/380778
Теги:
горнодобывающий сектор, Джалал-Абадская область, золото, инвестиции, правительство, Кыргызстан, Мухаммедкалый Абылгазиев
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