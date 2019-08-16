Процесс по изменению меры пресечения Атамбаеву пройдет в здании ГКНБ

Сегодня, 16 августа, в 10 часов должно было состояться заседание в Бишкекском городском суде по рассмотрению меры пресечения в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Однако, в последний момент, как сообщают его сторонники, место проведения процесса решили сменить. Заседание судебной коллегии пройдет в то же время, но в здании ГКНБ КР.

- Судьи решили провести выездное заседание в здании ГКНБ. Мы считаем, что это грубым нарушение принципа гласности судопроизводства по уголовному делу! Нельзя скрывать от народа то беззаконие, которое совершается в отношении бывшего президента кыргызского народа, - написал в соцсетях один из его адвокатов Замир Жоошев.