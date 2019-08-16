Атамбаеву не смягчили меру пресечения, он останется в СИЗО ГКНБ

Сегодня, 16 августа, Бишкекский городской суд оставил решение первой инстанции о заключении Алмазбека Атамбаева под стражу без изменений. Об этом сообщил журналистам его адвокат Сергей Слесарев.

Бывший президент страны останется в СИЗО ГКНБ до 26 августа.

Отметим, судебный процесс по ходатайству адвокатов об изменении меры пресечения Алмазбеку Атамбаеву проходил в закрытом режиме в здании ГКНБ. На заседание не пустили ни родственников, ни СМИ, ни депутатов СДПК.

Бывшего президента задержали 8 августа и после допроса водворили в СИЗО ГКНБ на время следствия. Атамбаев обвиняется более чем в десяти преступлениях. В том числе коррупция, организация убийства, попытки убийства и захвата заложников.