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Атамбаеву не смягчили меру пресечения, он останется в СИЗО ГКНБ

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- Оксана Гут
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Сегодня, 16 августа, Бишкекский городской суд оставил решение первой инстанции о заключении Алмазбека Атамбаева под стражу без изменений. Об этом сообщил журналистам его адвокат Сергей Слесарев.

Бывший президент страны останется в СИЗО ГКНБ до 26 августа.

Отметим, судебный процесс по ходатайству адвокатов об изменении меры пресечения Алмазбеку Атамбаеву проходил в закрытом режиме в здании ГКНБ. На заседание не пустили ни родственников, ни СМИ, ни депутатов СДПК.

Бывшего президента задержали 8 августа и после допроса водворили в СИЗО ГКНБ на время следствия. Атамбаев обвиняется более чем в десяти преступлениях. В том числе коррупция, организация убийства, попытки убийства и захвата заложников.


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URL: https://www.vb.kg/380823
Теги:
Алмазбек Атамбаев, ГКНБ, коррупция, суд, Бишкек, Кыргызстан, Сергей Слесарев, уголовное дело, Арест
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Комментарии
Федор
16.08.2019, 12:35

Человек, который наконец-то понесет наказание. Бог услышал слова тех которым ты навредил гад. 

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Читатель
16.08.2019, 13:06

Явно видно, что человеку пытаются заткнуть рот, потому что у него компромата на нынешнюю власть - вагон и маленькая тележка.

В ход пошли уж совсем явные подлости - арест жены Атамбаева.

Не сторонник Атамбаева, но не мне категорически не нравится нынешнее беззаконие.

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123
16.08.2019, 13:16

А зачем ему смягчать ? он тоже был без жалостен , когда творил что попало 

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Комуто
16.08.2019, 13:22

Не стоило издеваться, выдав такое фото в СМИ. Даже фото мелких жуликов так не выставляют. Многим закрывают квадратиком лицо... А тут...

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Федор
16.08.2019, 13:35

Утверждение, что судьи нарушили конституцию не подлежит действительности. Эту конституцию писал он сам и судьи назначены в его правлении. Вообще мировоззрение Атамбаева я не понимаю, он идет против законов, которыми сам же в свое время сажал других не удобных ему людей. А теперь мол все продажные, ну это не в какие ворота не лезет.

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