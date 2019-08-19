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Женщина продавала 19-летнюю девушку за 100 тыс сомов, клиентов искала в Оше

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- Оксана Гут
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42-летняя женщина из Джалал-Абада пыталась продать 19-летнюю девушку в проститутки за 100 тысяч сомов. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе УВД Оша.

Отмечается, что 13 августа сотрудники правоохранительных органов получили оперативную информацию о том, что женщина из Джалал-Абада ищет клиентов в Оше, чтобы продать им 19-летнюю девушку М.Д.

В Джалал-Абад выехала следственно-оперативная группа, силовики выступили в качестве покупателей. Они созвонились с женщиной Ч.М. 1977 г.р., которая требовала за девушку 100 тысяч сомов. В ходе переговоров она снизила сумму в двое, "покупатели" согласились выплатить ей наличными 50 тысяч сомов. При этом "продавец" утверждала, что у девушки нет никаких родственников, которые могли начать ее поиски, поэтому ее "можно использовать в качестве проститутки".

Сотрудники милиции нашли требуемую сумму и в назначенное время – 14 августа возле гостиницы "Нур" - Ч.М. была задержана с поличным при передаче денег и водворена в ИВС. Далее оперативники отправились к ней домой, где и обнаружили запертую М.Д.

Девушка была очень напугана и морально-психологически подавлена.

Сейчас она находится в безопасном месте, милиция пытается все-таки найти ее родственников. Также выясняется, как 19-летняя девушка могла попасть к 42-летней Ч.М.

Последней 16 августа Ошский горсуд определил меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье "Торговля людьми".


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URL: https://www.vb.kg/380862
Теги:
Джалал-Абадская область, Ош, проституция, торговля людьми, уголовная ответственность, Кыргызстан, деньги, УВД
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