Минздрав не подтвердил смерть еще одного человека после событий в Кой-Таше

Накануне депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина написала на своей странице в Facebook о том, что в результате событий 7-8 августа "от ран спецназа и избиений" погиб 24-летний гражданин Курманбек уулу Миржан. Он якобы был ранен камнем в голову, но вместо того, чтобы получить медицинскую помощь в страхе убежал на малую родину в Талас, где и скончался.

В связи с чем, как сообщает пресс-служба Минздрава КР, 19 августа был сделан запрос во все организации здравоохранения Таласской области по поступлению в лечебные организации пострадавшего Курманбек уулу Миржана.

- По словам координатора по здравоохранению Таласской области Аттокура Шадиева, были отправлены запросы во все группы семейных врачей (ГСВ), фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), территориальные больницы (ТБ) и центры семейной медицины (ЦСМ) Таласской области для уточнения информации по поступлению или регистрации смерти пациента с вышеуказанной фамилией. В период с 8 по 19 августа 2019 года в организации здравоохранения Курманбек уулу Миржан не поступал, а также за этот период не было зарегистрировано факта смерти больного с такой фамилией, - говорится в сообщении.

Пресс-служба ведомства напоминает, что во время событий 7-8 августа 2019 года в селе Кой-Таш за медицинской помощью обратились 139 человек с различными травмами. На сегодняшний день продолжают получать стационарное лечение в БНИЦТиО – 2 человека.

Кроме того, 14-15 августа бригады врачей ЦОВП Арашан провели подворовые обходы в селах Кой-Таш (150 домов) и Арашан (100) для выявления пострадавших и при необходимости провести госпитализацию. Со слов хозяев домов, пострадавших, кому требуется медицинская помощь, нет. Министерство здравоохранения КР подтверждает смерть только одного пострадавшего - замначальника ССН ГКНБ КР Усона Ниязбекова.