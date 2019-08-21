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Российский эксперт о последствиях конфликта Жээнбекова и Атамбаева

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Китай и США могут воспользоваться нестабильностью в Кыргызстане, чтобы расширить свое влияние на территории среднеазиатской республики и вытеснить оттуда Россию. Об этом заявил главный редактор российского информационного агентства "Реалист" и кандидат исторических наук Саркис Цатурян.

"Если нынешние и бывшие власти Кыргызстана не опомнятся, они получат китайскую военную администрацию на долгие годы. Вы – самый воинственный народ в регионе, потому и разжигают с Вашей помощью. Пора уже о народе подумать и забыть о клановых распрях. Подумайте хотя бы о своих детях, если не способны думать о чужих", – призвал Цатурян.

По словам Цатуряна, "Кыргызстан – одна из богатейших минерально-сырьевом плане республик Средней Азии, где представлена практически вся таблица Менделеева, поэтому борьба за ее контроль со стороны США и Китая будет только нарастать – в ущерб интересам Бишкека и Москвы".

"Я не исключаю, что США и Китай могут действовать в тандеме, чтобы вытеснить военную инфраструктуру России из Кыргызстана. Однако для этого Пекину и Вашингтону нужен формальный повод, который прикрыл бы их захватнические устремления. Таким поводом неминуемо станет конфликт между Алмазбеком Атамбаевым и Сооронбаем Жээнбековым, если стороны не достигнут компромисса. Пекин стремится к тому, чтобы взять под военный контроль сухопутные транспортные коммуникации через Среднюю Азию и будет использовать любую возможность ослабить там позиции внешних игроков. Как ни странно, но американцы будут китайцам в этом деле подыгрывать, чтобы избавиться от исторического присутствия России, – предположил главред ИА "Реалист".

Источник: realtribune.ru


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URL: https://www.vb.kg/380934
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков, Китай, Россия, США, конфликт, Кыргызстан
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Комментарии
Мир
21.08.2019, 11:02

Что за бред он несет?!

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