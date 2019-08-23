"Безопасный город": Наименьшая цена за реализацию II этапа - 2 млрд 654 млн

Сегодня, 23 августа, в автоматическом режиме на электронном портале государственных закупок состоялось вскрытие конкурсных предложений в рамках II этапа проекта "Безопасный город". Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета информационных технологий и связи КР.

В конкурсе участвовали три компании и внесли следующие ценовые предложения:

1. АО "Концерн радиостроения "Вега" с ценовым предложением - 4 млрд. 802 млн. 338 тыс. 446 сом.

2. Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd с ценовым предложением - 2 млрд. 654 млн. 558 тыс. 940 сом.

3. ООО "Безопасность информационных систем" с ценовым предложением - 5 млрд. 67 млн. 794 тыс. 340 сом.

Протокол вскрытия был составлен порталом государственных закупок в автоматическом режиме.

В соответствии с законодательством о государственных закупках в настоящее время конкурсная комиссия изучает поданные заявки, а также приложенные документы. По итогам чего, комиссией будет принято решение об определении победителя.

Напомним, в рамках реализации II этапа проекта "Безопасный город" планируется охватить аппаратно-программными комплексами 306 точек (266 стационарных и 40 передвижных) на следующих участках:

1) Бишкек-Балыкчы-Чолпон-Ата-Каракол (кол-во мест: 43- рубежа, 5 переносных АПК);

2) Бишкек-Нарын-Торугарт (кол-во мест: 33 (из них 6 перекрестков в г.Токмок, и 3 перекреста в г.Кант, 24-рубежа), 10 переносных АПК)

3) Кара-Балта-Джалал-Абад; (кол-во мест: 57 (из них 12 перекрестков в г.Джалал-Абад, и 5 перекрестков в г.Кара-Балта 40-рубежи), 5 переносных АПК);

4) Джалал-Абад-Узген-Ош (кол-во мест: 19-рубежи, 5 переносных АПК);

5) Ош-Сарыташ-Иркештам (вкл. г. Ош) (кол-во мест: 47 (из них 35 в г.Ош, 12- рубежи), 10 переносных АПК);

6) Суусамыр-Талас-Тараз (кол-во мест: 9-рубежи);

7) Ош-Баткен-Исфана (кол-во мест: 14-рубежи, 5 переносных АПК);

8) Бишкек. кол-во мест: 44.