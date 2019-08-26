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Мира Джангарачева просила убить Атамбаева? (аудио)

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- Бакыт Стамов
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Социал-демократическая партия Кыргызстана опубликовала обращение к Министерству внутренних дел и Генеральной прокуратуре КР, в котором просит провести экспертизу предполагаемого телефонного разговора между директором Кыргызского Национального музея изобразительных искусств Мирой Джангарачевой и экс-замглавы МВД Курсаном Асановым. Аудиозапись разговора появилось в соцсетях.

"Просим вас провести звуковую экспертизу телефонного разговора, мы же, в свою очередь, уведомляем вас о том, что мы уже направили данную запись, а также официальные записи и документальные фильмы с участием Миры Джангарачевой на международную экспертизу в иностранное государство для установления подлинности записи.

На текущий момент просим вас допросить Миру Джангарачеву и Курсана Асанова по поводу телефонного разговора, и в случае подтверждения подлинности записи, возбудить уголовное дело в отношении Миры Джангарачевой по фактам подстрекательства к убийству, а также призывам к насилию.

Мы понимаем, что Мира Джангарачева, как верный соратник строителей семейно-кланового режима Акаевых в Кыргызстане в период 1991-2005 гг., испытывает к Алмазбеку Шаршеновичу Атамбаеву особую неприязнь, как к главному борцу с семейно-клановыми методами управления государства.

Мы строго подчеркиваем, что к Мире Джангарачевой ни в коей мере не испытываем отрицательных чувств и ни в коем случае не желаем ей плохого, однако, считаем, что такое поведение, а также отношение к человеческой жизни неприемлемо для госслужащего, тем более, такого ранга, как руководителя музея, который призван укреплять нравственный и моральный потенциал населения, особенно подрастающего поколения.

Настоятельно просим вас провести следственные мероприятия и возбудить уголовное дело в рамках закона, иначе общественное мнение о том, что власти хотели физически уничтожить экс-президента Алмазбека Атамбаева будут укрепляться, а факт увольнения Курсана Асанова, не согласившегося с доводами Миры Джангарачевой, будут тому ярким подтверждением".

Между тем, директор Кыргызского Национального музея изобразительных искусств Мира Джангарачева в соцсетях уже предупредила своих оппонентов, что если не прекратятся грязные игры с фото- и видеомонтажом в ее адрес, то она оставляет за собой право подать в суд и защищать свои честь, достоинство и репутацию.

"Почему ваш политсовет тогда еще не задумался о последствиях творимого вами беспредела и беззакония, подвоза камней и блокирования дороги?... Кстати, все мои прогнозы один в один сбылись, но в еще более жесткой, кровавой форме с невинными жертвами. И все это на вашей совести, так называемый политсовет умирающей партии. Если не прекратите эти грязные игры с монтажом ваших фантастов и проплаченных политтехнологов", не вам, скорее мне придется подать на вас иск в суд и защищать свои честь и достоинство, - написала она.


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URL: https://www.vb.kg/381057
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Генеральная прокуратура, МВД, СДПК, Кыргызстан
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Комментарии
Элиза
26.08.2019, 10:53

Это просто отвратительно! Немедленно уволить и начать следствие.

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Erkin
26.08.2019, 11:17

Если бы изначально Асанов появился бы с большим количеством спецназовцев, может этих смертей можно было бы и избежать. Может, специально первый день захвата Асанов зная обо всем привел малое количество спецназа.  

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