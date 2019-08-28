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Институт Омбудсмена ведет свое расследование по событиям в Кой-Таше

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- Оксана Гут
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Еще до поступления депутатского запроса Омбудсменом была создана комиссия по изучению событий в селе Кой-Таш 7-8 августа. Об этом сообщает пресс-служба Акыйкатчы.

Напомним, накануне депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина опубликовала в соцсетях копию депутатского запроса с требованием от Омбудсмена отчета по событиям 7-8 августа.

- В связи с этим пресс-служба Омбудсмена уполномочена заявить, что на утро 28 августа 2019 года, запрос еще официально не поступил в аппарат Омбудсмена.

В этом направлении велась, ведется и будет продолжена работа. Следует отметить, что Омбудсменом КР издан приказ, согласно которому была создана комиссия из 7 ответственных сотрудников института Омбудсмена для изучения событий в с. Кой-Таш 7-8 августа. Работу комиссии возглавляет заместитель Акыйкатчы (Омбудсмена) КР. Каждому члену комиссии распределена определенная работа. Комиссия будет работать в течении месяца и вынесет свое заключение, - отмечают в пресс-службе.

По результатам работы комиссии будет подготовлен и направлен ответ депутатам Жогорку Кенеша КР.

При этом в институте Омбудсмена подчеркиваю, что еще в первой половине 8 августа было опубликовано заявление Омбудсмена.

- В те дни сотрудники представительства Акыйкатчы (Омбудсмена) КР находились в с. Кой-Таш и осуществляли мониторинг событий на месте, - заключили в ведомстве.


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URL: https://www.vb.kg/381155
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Ирина Карамушкина, Токон Мамытов, Карамат Орозова, массовые беспорядки, омбудсмен, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, расследование
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