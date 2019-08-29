В Кыргызстане встретятся главы статкомитетов стран СНГ

3–5 сентября в Бишкеке состоится заседание Совета руководителей статистических служб государств СНГ. Об этом сообщили в Исполкоме Содружества.

Ожидается, что одной из главных тем повестки дня станет подготовка государств СНГ к проведению переписей населения раунда 2020 года. Предварительно данный вопрос был рассмотрен на недавнем заседании Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ, которое прошло 24 июля в Москве с участием представителей органов отраслевого сотрудничества Содружества, министерств и ведомств стран-партнеров.

- Это будет раунд переписей населения 2020 года, объявленный ООН, - комментирует председатель Межгосударственного статистического комитета Содружества Владимир Соколин. – В СНГ восемь стран, включая Кыргызстан, договорились провести его с октября 2019-го по октябрь 2020-го, такая близость по срокам облегчит потом совместное использование полученных данных. В этот же период состоятся и пробные переписи, в ходе которых предстоит окончательно отработать все необходимые задачи. В том числе – методы сбора сведений о населении, формы взаимодействия с органами власти, техническую оснащенность переписных участков и так далее. К сегодняшнему дню статслужбы государств Содружества уже проделали большую подготовительную работу, в рамках нее сформировали программы национальных переписей, разработали перечни вопросов, которые будут задаваться населению.

Оценивая готовность Кыргызстана к переписи, Владимир Соколин отмечает:

- Руководством страны приняты основополагающие решения по данному поводу, сформирована необходимая нормативно-правовая база. Определены объемы, а также источники финансирования. В Национальном статкомитете республики одними из первых на постсоветском пространстве перешли на международные стандарты. Специалисты Кыргызстана активно взаимодействуют с коллегами из других стран, с Межгосударственным статкомитетом СНГ, участвуют в различных международных проектах, инициируемых им.

По информации Исполкома СНГ, в те же сроки, 3-4 сентября в Бишкеке также пройдет совещание экспертов статистических служб государств СНГ по вопросам совершенствования статистики сельского хозяйства, мониторинга продовольственной безопасности, расчетов балансов продовольственных ресурсов и обмена опытом по организации статистики сельского хозяйства.