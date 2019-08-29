Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Кыргызстане встретятся главы статкомитетов стран СНГ

99  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

3–5 сентября в Бишкеке состоится заседание Совета руководителей статистических служб государств СНГ. Об этом сообщили в Исполкоме Содружества.

Ожидается, что одной из главных тем повестки дня станет подготовка государств СНГ к проведению переписей населения раунда 2020 года. Предварительно данный вопрос был рассмотрен на недавнем заседании Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ, которое прошло 24 июля в Москве с участием представителей органов отраслевого сотрудничества Содружества, министерств и ведомств стран-партнеров.

- Это будет раунд переписей населения 2020 года, объявленный ООН, - комментирует председатель Межгосударственного статистического комитета Содружества Владимир Соколин. – В СНГ восемь стран, включая Кыргызстан, договорились провести его с октября 2019-го по октябрь 2020-го, такая близость по срокам облегчит потом совместное использование полученных данных. В этот же период состоятся и пробные переписи, в ходе которых предстоит окончательно отработать все необходимые задачи. В том числе – методы сбора сведений о населении, формы взаимодействия с органами власти, техническую оснащенность переписных участков и так далее. К сегодняшнему дню статслужбы государств Содружества уже проделали большую подготовительную работу, в рамках нее сформировали программы национальных переписей, разработали перечни вопросов, которые будут задаваться населению.

Оценивая готовность Кыргызстана к переписи, Владимир Соколин отмечает:

- Руководством страны приняты основополагающие решения по данному поводу, сформирована необходимая нормативно-правовая база. Определены объемы, а также источники финансирования. В Национальном статкомитете республики одними из первых на постсоветском пространстве перешли на международные стандарты. Специалисты Кыргызстана активно взаимодействуют с коллегами из других стран, с Межгосударственным статкомитетом СНГ, участвуют в различных международных проектах, инициируемых им.

По информации Исполкома СНГ, в те же сроки, 3-4 сентября в Бишкеке также пройдет совещание экспертов статистических служб государств СНГ по вопросам совершенствования статистики сельского хозяйства, мониторинга продовольственной безопасности, расчетов балансов продовольственных ресурсов и обмена опытом по организации статистики сельского хозяйства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/381164
Теги:
Россия, СНГ, статистика, перепись населения, Москва, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  