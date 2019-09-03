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Комиссия по изучению ситуации в Кой-Таше собралась на первое заседание

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- Бакыт Стамов
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Сегодня в Доме правительства, в 11.00 часов, состоится первое заседание государственной комиссии по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года. Об этом редакции VB.KG сообщил источник в аппарате правительства.

Отметим, комиссия по расследованию событий в Кой-Таше была создана распоряжением премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева 29 августа. Ее председателем был назначен вице-премьер-министр Жениш Разаков. Вошли в нее семь депутатов Жогорку Кенеша: Бактыбек Райымкулов, Алмазбек Баатырбеков, Джаныбек Бакчиев, Абдыбек Дуйшалиев, Талант Мамытов, Бакирдин Субанбеков и Тынчтык Шайназаров.

Кроме того, включены в нее и представители общественности: председатель ОО "Антитеррор-Альфа" Артур Медетбеков, общественные деятели Исмаил Исаков, Кубатбек Кожоналиев, бывший обмудсмен Турсунбек Акун и эксперт в области госуправления Алишер Мамасалиев.

Напомним, 8-9 августа проходил штурм штурма резиденции экс-президента Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше. После длительных переговоров он сдался.

9 августа он был водворен в СИЗО ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/381185
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Алмазбек Баатырбеков, Джаныбек Бакчиев, Жениш Разаков, правительство, Мухаммедкалый Абылгазиев
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