Албек Ибраимов проходит по делу покупки акций "Манас менеджмент компани"?

Накануне, 29 августа, бывшего мэра Бишкека, подследственного Албека Ибраимова повторно вызывали на допрос в Финпол, пока в качестве свидетеля. Подробности "беседы" не сообщаются, как и то, какое именно дело расследует Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями.

Однако, известно, что допросы связаны с деятельностью в 2013-2016 годах руководства аэропорта "Манас". Ибраимов же, напомним, в 2013-2015 гг. являлся председателем правления ОАО "Международный аэропорт "Манас", а в 2016 - председателем совета директоров ОАО.

23 августа бывший гендиректор ОТРК Илим Карыпбеков также вызывался в Финпол. После допроса он сказал журналистам, что в его бытность директором аэропорта "Манас" (с 2014-2015 гг.) был закуплен топливо-заправочный комплекс и именно по этому делу ведется проверка.

Что касается Албека Ибраимова, то вопросы к его работе на посту директора аэропорта возникали и ранее.

Так, в 2016 году экс-депутат Жогорку Кенеша Омурбек Текебаев заявлял, что Ибраимов купил цех по приготовлению бортового питания за 15 млн долларов, при этом его реальная стоимость была в разы ниже и составляла 2 млн долларов. Лидер партии "Ата Мекен" требовал провести расследование по этому факту и даже проводил выездное заседание в аэропорту "Манас". В свою очередь, в то время председатель правления ОАО "Международный аэропорт "Манас" Эмир Чукуев объяснял, что в указанную сумму входило и приобретение воздушно-грузового центра и призвал "не бросать тень на компанию "Манас менеджмент".

Отметим, ЗАО "Манас менеджмент компани" было образовано в 1998 году, на 80% оно было иностранное и только 20% акций принадлежали отечественному аэропорту. В апреле 2015 года австралийская компания, имевшая больший пакет акций, продала их кыргызской стороне за 12 млн долларов.

Разговоры о том, что эта сделка была невыгодной и прошла с нарушением законов, длились несколько лет. Тот же Омурбек Текебаев утверждал – цена за 80% акций ЗАО была завышена. А саму сделку называл неэффективной и пустой тратой средств аэропорта "Манас", при которой, возможно, "имел место коррупционный сговор". Руководство же аэропорта аргументировано отвечало на все вопросы общественности, заверяя, что к покупке ЗАО "Манас менеджмент компани" оно подошло добросовестно и со всей ответственностью.

Так какие из трех ранее озвученных фактов могли лечь в основу нынешнего расследования ГСБЭП?

Как сообщили VB.KG собственные источники, дело, фигурантами которого стали Илим Карыпбеков и Албек Ибраимов расследуется давно и оно действительно связано с куплей-продажей акций ЗАО "Манас менеджмент компани".

- Это большая афера, исчисляемая миллионами долларов. В ней замешано большое количество людей, - отметил источник.

Он также предполагает, что следующим на допрос в Финпол пойдет Эмир Чукуев, подавший в отставку с поста председателя правления ОАО "Международный аэропорт "Манас" в декабре прошлого года.