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Глава ГСБЭП: Мы можем по праву гордиться нашей республикой

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- ВБ
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Председатель ГСБЭП при Правительстве КР Бакир Таиров также поздравил кыргызстанцев с днем независимости:

"От личного состава Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при

Правительстве Кыргызской Республики и себя лично примите самые теплые поздравления с Днем независимости Кыргызской Республики! С момента обретения независимости наш народ блестяще продолжил великую историю Кыргызстана новыми достижениями и успешными преобразованиями.

Сегодня мы можем по праву гордиться нашей республикой и богатым наследием кыргызского

народа. Пусть независимое суверенное развитие нашей страны и в дальнейшем служит делу

укрепления кыргызской государственности.

Этот день по праву называют одним из самых значимых государственных праздников. Он объединяет всех, кто гордится героическим прошлым нашей Родины, с уверенностью смотрит в

ее будущее, увлеченно и ответственно строит ее настоящее.

Как свидетельствует история, действительной независимости заслуживает лишь та страна,

которая основана на равенстве возможностей, на сохранении самобытности и, вместе с тем,

обеспечении равноправного и функционирования и развития языка, культуры и традиций каждой нации и этнической группы, населяющих эту страну. Мы горды тем, что Кыргызстан полностью соответствует этому требованию.

Мы будем укреплять государство путем обеспечения экономической безопасности, что является нормой жизни любой процветающей страны.

Еще раз поздравляем с главным национальным праздником - Днем независимости! Желаем мира, согласия, счастья и благоденствия!"


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URL: https://www.vb.kg/381229
Теги:
День независимости, праздник, Финполиция, ГСБЭП, Бишкек, Кыргызстан
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