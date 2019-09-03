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Калининградские таможенники изъяли у гражданина КР крупную сумму

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- Евгений Денисенко
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На российско-литовском пограничном пункте пропуска "Чернышевское" в Калининградской области задержали кыргызстанца, который вез с собой крупную сумму незадекларированной валюты.

В отделении по связям с общественностью Калининградской областной таможни рассказали, что гражданин Кыргызстана ехал на рейсовом автобусе в Литву. На вопрос таможенника, есть ли у него товары или деньги, которые надо задекларировать письменно, он ответил отрицательно.

Но у него вскоре нашли 22 600 долларов США. Максимальная сумма вывоза наличных без декларации за пределы Евразийского экономического союза – 10 000 долларов. Остальные 12.6 тысячи у пассажира забрали и положили в камеру хранения доказательств. Дальше последует решение суда.

Против кыргызстанца возбудили административное дело. Наказание по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях предусматривает либо штраф от 50 до 200 процентов от незадекларированной суммы либо ее конфискацию.


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URL: https://www.vb.kg/381288
Теги:
граница, задержание, Литва, Россия, Кыргызстан, деньги, Мигрант
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