У кыргызстанца изъяли контрабандные сигареты на 1 млн долларов (фото)

Сотрудники ГКНБ обнаружили в автомашине марки "Mercedes Sprinter" под управлением гражданин КР А.И. 79 коробок с блоками сигарет разных наименований без акцизных марок. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По данным ведомства, установлено, все обнаруженные табачные изделия принадлежат гражданину КР А.Б.

"Гражданин А.Б. с 2017 года по предварительному сговору с должностными лицами ГТС при ПКР, ГНС при ПКР и ГСБЭП при ПКР незаконно завозил и реализовывал в ближнее зарубежье, в частности на территории РФ и РК табачные изделия.

На складах, расположенных в г.Бишкек, были проведены санкционированные обыски, где обнаружены более 5000 тыс. коробок (в каждой коробке около 500 пачек сигарет) табачных изделий различных наименований без акцизных марок.

По предварительным данным, стоимость обнаруженного товара составляет более 70 млн. сомов (более 1 000 000 долларов США), в результате которого государственный бюджет КР не получил более 24 млн сомов.

Материалы досудебного производства зарегистрированы по факту осуществления незаконной деятельности по перевозке, хранению и сбыту табачных изделии без соответствующих разрешительных документов, т.е. по признакам преступления, предусмотренного ст.215 ч.2 п.1 (легализация отмывание преступных доходов) УК Кыргызской Республики.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению местонахождения А.Б., а также стоимости обнаруженных табачных изделий и суммы ущерба по неуплате таможенных и других платежей", - говорится в сообщении ГКНБ.