Генпрокуратура: На мечеть "7-апрель шейиттери" арест не наложен

Генеральная прокуратура республики сообщает, что в рамках расследования уголовных дел, связанных с коррупционными деяниями бывшего Президента установлено, что мечеть "7 апрель шейиттери" действительно была построена бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым. Об этом сообщает пресс-служба главного надзорного органа.

По данным ведомства, земельный участок площадью 1 га, расположенный по адресу: г.Бишкек, ул. Юнусалиева, д.173/1, зарегистрированы за ОсОО "Научно-производственная фирма "Форум", фактически принадлежащему Атамбаеву.

Вместе с тем в Генпрокуратуре отметили, что арест на мечеть не накладывался.

"Ее деятельность каким-либо образом не ограничивалась. В настоящее время следствием лишь устанавливаются источники денежных средств, т.е. на какие денежные средства Атамбаевым было проведено строительство мечети", - пояснили в ГП КР.