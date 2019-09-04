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Глава КРФР возместил расходы на свою поисково-спасательную операцию

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- Екатерина Улитина
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Глава Кыргызско-российского фонда развития Эркин Асрандиев возместил расходы на свою поисково-спасательную операцию.

Как сообщили в Фонде, расходы полностью восстановлены, в том числе траты на топливо - 400 литров вернули Госрезиденции и 600 литров местным властям. МЧС от возмещения расходов отказалось. Эркин Асрандиев подарит спасателям водолазное снаряжение.

Напомним, руководитель Кыргызско-российского фонда развития 31 августа участвовал в благотворительном заплыве, организованным общественным фондом "Салам KG" через озеро Иссык-Куль. У него было все необходимое: две лодки сопровождения, спасательные жилеты, буи, фонари, питание. Но между селами Тору-Айгыр и Кара-Талаа случилось непредвиденное - на озере внезапно разыгрался шторм.

В 18:00 его потеряли из виду. На место поисков отправили два теплохода, катер и 16 спасателей МЧС. Эркину Асрандиеву удалось спастись. Около полуночи он доплыл до южного берега, пробыв в воде 19 часов.


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URL: https://www.vb.kg/381326
Теги:
Российско-кыргызский фонд развития, Кыргызстан, Иссык-Куль
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Комментарии
Илим
04.09.2019, 12:39

Зарплата у него большая

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