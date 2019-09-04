За полгода в Кыргызстан было инвестировано из-за рубежа почти $394 млн

По данным Нацстаткома КР, приток прямых иностранных инвестиций в I полугодии 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года увеличился на 59,4 процента и составил 393,7 млн. долларов США. При этом приток превысил уровень оттока на 120,7 млн. долларов.

Приток инвестиций

В том числе, аналитики отмечают увеличение объемов кредитов, полученных от нерезидентов – 210,1 млн долларов США, а также реинвестированной прибыли - 144,5 млн долларов США.

Основной объем прямых иностранных инвестиций (около 98 процентов) направлен в геологоразведку (увеличен в 3,6 раза), предприятия обрабатывающих производств (увеличен в 2,7 раза), добычи полезных ископаемых (снизились в 1,8 раза), информации и связи (увеличен на 0,5 процента), оптовой и розничной торговли (увеличен на 26,9 процента), а также сферу финансового посредничества и страхования (снизились в 1,4 раза).

Объемы поступления прямых иностранных инвестиций увеличились из стран вне СНГ в целом в 1,8 раза. В общем объеме поступивших прямых иностранных инвестиций наибольший удельный вес приходится на Китай (46,2 процента от общего объема поступивших инвестиций), Великобританию (16,4 процента), Канаду (11,2 процента), Нидерланды (8,0 процента) и Турцию (4,4 процента).

А вот инвестиции из стран СНГ, напротив, сократились в 1,6 раза за счет их снижения из России в 1,7 раза и Казахстана – в 1,5 раза. Наряду с этим инвестиции из Узбекистана увеличились в 1,3 раза.

По сравнению с I полугодием 2018 года объемы поступления прямых иностранных инвестиций в Иссык-Кульскую область увеличились в 22,1 раза, город Ош – в 3,4 раза, Джалал-Абадскую область – в 2,2 раза, Чуйскую область – в 1,8 раза, в то время как в остальные области приток инвестиций сократился.

Больше всего инвестировано было в предприятия Джалал-Абадской области – около 48 процентов, Бишкека – более 24 процентов, Чуйской области – более 16 процентов, а также Иссык-Кульской области – более 11 процентов.

Отток инвестиций

Отток прямых иностранных инвестиций в I полугодии 2019 года в сравнении с I полугодием 2018 года увеличился на 15,5 процента и составил 273 млн. долларов США. А именно отмечалось увеличение оттока торговых кредитов, а также реинвестированной прибыли.

В частности, из предприятий сельского хозяйства – в 10 раз, сферы строительства – в 4,7 раза, добычи полезных ископаемых – в 2,3 раза, геологоразведки – в 1,7 раза, финансового посредничества и страхования – в 1,6 раза, информации и связи – в 1,5 раза. Наряду с этим снизился отток инвестиций из предприятий сферы деятельности гостиниц и ресторанов – в 46,3 раза, обеспечения (снабжения) электроэнергией, газом и паром – в 2,3 раза, транспортной деятельности – в 1,8 раза, обрабатывающих производств – в 1,5 раза, оптовой и розничной торговли – на 13,5 процента.

Отток прямых иностранных инвестиций в страны вне СНГ в сравнении с I полугодием 2018 года возрос на 19 процентов, в основном за счет их увеличения в Кипр (в 5,2 раза), Китай (в 2,9 раза), Турцию (на 15,8 процента) и Германию (на 12,1 процента).

Отток прямых иностранных инвестиций в страны СНГ увеличился на 1,9 процента, за счет роста оттока инвестиций в Казахстан (на 2,3 процента) и Россию (на 0,2 процента).

Увеличение оттока прямых иностранных инвестиций в сравнении с I полугодием 2018 года отмечалось из всех областей, за исключением, Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областей, а также города Бишкек.