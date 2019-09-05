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В Бишкеке молодая девушка задержана за кражу 358 тысяч рублей

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- Оксана Гут
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Оперативниками столичной милиции задержана подозреваемая в совершении кражи. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

20 июля 2019 года в УВД Свердловского района Бишкека с письменным заявлением обратилась жительница столицы А.Ж. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 20 июля 2019 года примерно в 13:00 часов на рынке "Дордой" из сумки заявительницы тайно похитили денежные средства в сумме 358 тысяч рублей, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Свердловского района Бишкека и начато досудебное производство по статье 200 (кража) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения комплекса поисковых и оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники службы криминальной милиции седьмого отдела городской милиции УВД Свердловского района Бишкека вышли на след предполагаемого преступника. Была задержана подозреваемая М.Д. 1991 года рождения, в порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики она водворена в ИВС ГУВД Бишкека.

В настоящее время проводятся дополнительные следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможной причастности задержанной к другим аналогичным преступлениям, совершенных на территории столицы.

- Внимание! Граждане, пострадавшие от преступных действий злоумышленницы или владеющих какой-либо информацией, просим вас сообщить по следующим номерам телефонов: 0550 102 872, 0554 001 200 и 102, - ГУВД Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/381362
Теги:
ГУВД, задержание, кража, уголовная ответственность, Бишкек, Кыргызстан, деньги
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