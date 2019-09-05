Дмитрий Верхотуров: "Президентская партия" Сооронбаю Жээнбекову не нужна

Хотя парламентские выборы в Кыргызстане состоятся только в следующем, 2020 году, тем не менее, их стали обсуждать уже сейчас. Как эти выборы могут пройти и какие партии войдут в новый Жогорку Кенеш? Своим мнением по этому поводу специально для издания kginfo.ru поделился писатель Дмитрий Верхотуров.

По его словам, предстоящие парламентские выборы в Кыргызстане пройдут спокойно и без особых эксцессов.

"Основание для такой точки зрения следующее: любая политическая буза в республике, по любому поводу, резко повышает шансы того, что Алмазбек Атамбаев выберется из своего нынешнего узилища, то есть каким-нибудь образом освободиться из тюрьмы. Можно нисколько не сомневаться в том, что этот политический авантюрист использует представившуюся ему возможность в самой полной мере и попытается захватить власть любыми доступными ему средствами. Отсюда вопрос: а что, есть желающие еще раз выпустить джинна из бутылки? Если желающих нет, то лучше провести выборы тихо, чинно и спокойно.

По этой же самой причине президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков также предпримет все необходимые меры к тому, чтобы не допустить излишнего разгула страстей с переходом в разного рода события. Успешный опыт уже получен.

Не будет "президентской партии"

Если на прошлых выборах была президентская партия - СДПК, то теперь ее не будет. Причина довольно проста и элементарна. Недавно принятый закон о статусе экс-президента лишает Жээнбекова права заниматься политической деятельностью после оставления поста президента республики. Таким образом, он просто не имеет права возглавлять какую-либо политическую партию. Так что партия ему не нужна.

В общем-то, это правильно. "Президентская партия" в исполнении Атамбаева была средством для узурпации власти, чтобы с ее помощью после президентского срока пробраться в парламент или в кресло премьер-министра. Далее, "президентская партия" - это давление на избирателей, мягкое, но давление. Неуспех многих небольших партий на прошлых выборах был, очевидно, связан с тем, что против них работал этот мощный ресурс "президентской партии". Устранение этого обстоятельства сделает выборы более свободными и более демократичными, а также даст шанс небольшим партиям все же пройти в парламент и стать полноценными парламентскими партиями. Пока что этот клуб мал, из более чем двухсот партии в ЖК всего шесть.

Трудная судьба СДПК

Скорее всего, СДПК лишится своего нынешнего положения в ЖК, потому что из строя выведены главные ее фронтмены, в первую очередь Алмазбек Атамбаев, также партия лишилась с арестом вождя большей части своей кассы, да и в значительной степени смысла своего существования - быть опорой Атамбаеву. Партия фактически раскололась, хотя раскол этот юридически еще не оформился. Этот раскол составляет еще фактор неопределенности, поскольку может получиться так, что на выборах окажутся две очень похожие партии.

Это настолько сильные факторы, что с ними ничего за год до выборов не сделаешь. Можно, конечно, попытаться выдвинуть того или другого сына бывшего президента, например Кадырбека Атамбаева. Но все же, это плохой вариант, не то влияние, не та харизма, не тот напор. Так что будет хорошо, если СПДК удержится в ЖК в качестве партии меньшинства с небольшим количеством депутатских кресел.

Рост Текебаева и Бабанова

Что бы там не говорили, но выборы депутатов ЖК - это выборы по картинке, то есть по избирательному плакату, почти без личного знакомства ни с лидером партии, ни с кандидатами. Средний избиратель, скорее всего, никогда их не видел вблизи и лично не общался. В таких условиях преимущество имеет бренд, то есть партии, которые уже давно в политике, хорошо известны всем и каждому, и сумели своим "политическим маркетингом" расположить к себе те или иные группы избирателей.

Потому на полке "политического супермаркета", который в положенное время откроет ЦИК КР, может лежать много "товаров", но избиратели возьмут те, которые уже знают. Потому я не ожидаю существенного изменения списочного состава партий в ЖК (возможно у партии "Бутун Кыргызстан" и "Замандаш" есть шансов на прохождения в парламент), он будет примерно таким же. Но зато может радикально изменится их соотношение между собой. Явно будет раздел кресел, ранее принадлежавших СДПК, между другими партиями. Тут "Ата-Мекен" Омурбека Текебаева и "Республика - Ата Журт" Омурбека Бабанова имеют солидное преимущество. Они были и пока еще остаются на политической волне, они пережили трудные времена; Текебаев так вообще отсидел в качестве политического узника. Так что они могут стать крупнейшими фракциями в ЖК нового созыва.

Это то, что просматривается на данный момент. До выборов еще порядочно времени, и за это время в столь политически динамичной стране, как Кыргызстан, может многое измениться. Будем следить за развитием событий".