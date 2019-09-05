Рано или поздно Нацбанк должен отпустить сом - президент фондовой биржи

В четверг, 5 сентября, в Бишкеке состоялось крупнейшее в истории Кыргызстана мероприятие в финансовом секторе - Совместная конференция Ассоциации центральных депозитариев Евразии и Международной ассоциации бирж СНГ. В столице Кыргызстана собрались представители фондовых бирж Южной Кореи, Турции, Китая, Грузии, Узбекистана, Таджикистана, России, Казахстана, Ирана представители ведущих финансовых агентств таких как Bloomberg, Центробанка России и многие другие. Однако, местные чиновники этим мероприятием не заинтересовались. Не пришли ни представители Национального банка, ни министерства экономики.

О чем молчат кыргызские чиновники?

Есть универсальный и очень простой способ оценить экономику страны - посмотреть на ее фондовый рынок. Например, в странах с развитой экономикой доходы фондовой биржи в несколько раз превосходят годовой ВВП. Здоровой экономикой может считаться страна, если доход ее фондовой биржи составляют около 90%.

А что с Кыргызстаном?

У нас этот показатель составляет всего 3% от ВВП. То есть вся наша экономика держится на тоненькой ножке. Чиновники предпочитают об этом не говорить. И в очередной раз, отчитываясь об экономических показателях, хвастают ростом экономики на 3-5%, а то и на все 10%. Простым кыргызстанцам, остается лишь удивляться, почему рост заметен только в отчетах, а на практике экономика остается слабой.

Первый с хвоста

Можно, конечно, упрекнуть биржевиков в плохой работе - за 24 года, которые существует биржа, они так не смогли убедить кыргызстанцев инвестировать в отечественные компании, а бизнесменов выходить на публичные торги. Можно жаловаться на маленький рынок, где сложно набрать серьезные обороты (но давайте вспомним Сингапур с населением в 5 миллионов человек. Местная биржа за считанные годы заняла лидирующее место в Азиатском регионе). Можно найти и другие причины, но ни для кого не секрет, что кыргызская фондовая биржа отстает в развитии практически от всех соседних стран. Исполнительный директор Международной ассоциации бирж СНГ Алексей Куприн рассказал VB.KG, что в сравнении даже с казахстанской фондовой биржей, Кыргызстан сильно проигрывает.

- Что касается казахстанской биржи на ней открыты и фондовый рынок, денежные, срочные и валютные торги. Уровень очень разнится. Регулятор должен быть заинтересован в том, чтобы национальная биржа в стране развивалась активнее. Сейчас сравнении не в пользу Кыргызстана. Но я думаю, что регулятор все-таки вскоре это поймет, - говорит Алексей Куприн.

Нацбанк против торгов

Финансисты под словом "регулятор" подразумевают государственные структуры, которые разрешают и регулируют их работу. В нашем случае - Национальный банк, Госфиннадзор и некоторые другие госорганы, которые так или иначе работают с финансовым сектором. Они решают, какие торги можно проводить в стране, а какие нет и устанавливают правила. К примеру, валютные торги в нашей республике запрещены. Хотя в других странах они приносят огромный доход.

- Фондовая биржа сама не может открыть валютные торги. Так как эта сфера регулируется Национальным банком. Есть позиция некоторых государственных органов, которые говорят, что они сами будут регулировать валютную политику, не используя механизмы фондового рынка. Сегодня мы, практически, единственная страна, которая сама регулирует курс национальной валюты. Это очень острый вопрос. Когда-нибудь нам все-равно придется выйти на рыночный механизм и чем больше мы будем оттягивать этот момент, тем болезненнее будет переход, - комментирует президент кыргызской фондовой биржи Алмазбек Шабданов.

Муравей, толкающий бульдозер

По разным причинам не используются и другие механизмы фондовой биржи. Сейчас открыты торги лишь на рынке ценных бумаг. Однако, население и предприниматели без энтузиазма пользуются этим механизмом.

- У нас много открытых акционерных обществ - более 2500 компаний, но они не ставят своей целью выходить на публичные торги. Говорят, что нет покупателей, а покупатели утверждают, что у нас нет предложений и выбора компаний, в которые можно вложить деньги. Конечно, рано или поздно кто-то должен пойти на встречу. Мы со своей стороны стараемся, но наши возможности ограничены как у муравья толкающего бульдозер. Поэтому мы надеемся на поддержку государства. В других странах эта поддержка есть. А у нас нет даже программы развития фондового рынка, - говорит Алмазбек Шабданов.

Он как и другие участники финансового сектора хорошо понимают: если государство не займется развитием отечественной фондовой биржи как это делают в Казахстане или Узбекистане, эту нишу займут биржевики других стран, а кыргызстанцы начнут вкладывать в их экономику. И, судя по отчетам Нацстаткома об оттоке капитала, эти процессы уже активно происходят.