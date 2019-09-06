Опасные для детей учебники печатали в бишкекских типографиях (фото)

Сотрудники ГКНБ изъяли партию контрафактных учебников для школ, выпущенных под российским товарным знаком "Просвещение". Лабораторные исследования выявили в книгах содержание вредных веществ, опасных для здоровья учеников.

В пресс-службе ГКНБ сообщили, что контрафактные учебники печатали в частных типографиях ОсОО "Аль Салам" и ОсОО "Турар" в Бишкеке.

Во время обысков 3 сентября 2019 года на территории рынка "Оберон" (Дордой) было изъято 8 тысяч экземпляров учебников по более 28 наименованиям. Все книги были напечатаны под брендом издательства "Просвещение" г. Москва для образовательных учреждений. Еще партии таких же книг, готовых к отправке для продажи, найдена в помещениях типографий.

Ранее в рамках досудебного производства в ГКНБ по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.218 УК КР (Незаконное использование средств индивидуализации товаров, работ и услуг)были проведены исследования контрафактных учебников. По результатам экспертиз, специалистами издательства "Просвещение" г.Москва, Кыргызского технического университета имени И.Раззакова и Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ КР в предоставленных образцах книг было обнаружено высокое содержание вредных элементов в краске. Учебники были признаны контрафактными и опасными для здоровья школьников.

В настоящее время проводятся соответствующие следственные мероприятия по установлению организаторов изготовления контрафактной продукции.продукции.