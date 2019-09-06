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Глава Нарынской области получил пост в Госкомитете промышленности

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- Екатерина Улитина
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Полпред Нарынской области Аманбай Кайыпов, освобожденный сегодня от должности получил новое назначение. Указом премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева Кайыпов назначен заместителем председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования.

Другим распоряжением глава правительства уволил с поста зампредседателя ГКПЭН Жыргалбека Сагынбаева. Он курировал вопросы связанные с промышленностью.

Отметим, разговоры об увольнении Аманбая Кайыпова с поста полпреда Нарынской области появились несколько недель назад. В СМИ сообщали, что его хотят убрать с поста из-за ситуации на месторождении Солтон-Сары, где местные жители вышли в открытую конфронтацию с китайской золотодобывающей компанией.

Об отставке Кайыпова вновь заговорили после скандала, разгоревшегося после публикации фотографии, как чиновники на линейке 2 сентября приветствуют учеников, которым предстоит получать знания в импровизированной школе из контейнеров.


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URL: https://www.vb.kg/381430
Теги:
назначение, Нарынская область, увольнение, школа, Аманбай Кайыпов, Кыргызстан, ГКПЭН, Мухаммедкалый Абылгазиев
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