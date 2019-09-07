МВД: Адвокаты Атамбаева затягивают ознакомление с материалами дела

В МВД опровергли сообщение, что бывший президент Алмазбек Атамбаев и его адвокаты еще не успели ознакомиться с 28 томами уголовного дела о незаконном освобождении Азиза Батукаева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным милиции, Следственной службой МВД подозреваемому Атамбаеву и его защитникам С. Слесареву и З. Жоошеву 30 августа 2019 года было объявлено об окончании следствия.

"2 и 3 сентября адвокаты не пришли для ознакомления с материалами уголовного дела, выдумывая различные причины, которые ничем не подтверждены. 4 сентября подозреваемый А.Атамбаев и его защита также отказались подписать протокол объявления об окончании следствия. В тот же день адвокатам С.Слесареву и З.Жоошеву нарочно было вручено уведомление о явке к 09.00 часам 5 сентября 2019 года для ознакомления с материалами дела.

На следующий день 5 сентября адвокат З. Жоошев ознакамливался с материалами дела только в течении двух часов, адвокат С.Слесарев ознакамливался с материалами в течении одного часа.

В связи с тем, что А. Атамбаев и его защитники затягивают ознакомление с материалами дела, 5 сентября 2019 года в соответствии с ч.4 ст.244 УПК КР вынесено постановление об установлении срока ознакомления с материалами дела с 6 по 11 сентября 2019 года", - говорится в сообщении МВД.

Напомним, ранее сторона бывшего президента Алмазбека Атамбаева заявила, что только накануне защите вручили постановление об установлении графика, согласно которому должны они до 11 сентября ознакомиться со всеми 28 томами, и они не успели ознакомиться даже с одним томом, а их подзащитный успел лишь пролистать документы.