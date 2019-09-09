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События в Кой-Ташее. Более 1700 человек обратились в Генпрокуратуру

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- Екатерина Улитина
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Более 1700 человек поставили свои подписи под обращением в Генеральную прокуратуру по событиям 7-8 августа в Кой-Таше. Об этом на своей странице в социальной сети написал член СДПК Темирлан Султанбеков.

По его словам кыргызстанцы просят возбудить уголовное дело на главу ГКНБ Орозбека Опумбаева и министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева, а также дать юридическую оценку действиям главы государства Сооронбая Жээнбекова, чтобы в будущем начать процедуру импичмента президента.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры VB.KG не подтвердили и не опровергли наличие такого обращения.

В тексте Темирлана Султанбекова говорится о действиях спецподразделения "Альфа" в доме экс-президента Алмазбека Атамбаева 7 августа. В частности автор указывает на их агрессивное и грубое поведение, он перечисляет люди, которые получили ранения в тот день. При этом самих бойцов спецотряда несколько раз называют "вооруженным бандформированием".

Кроме того, в тексте говорится о непоправимом психологическом и физическом уроне, который понесли люди, пострадавшие из-за применения спецсредств в этот день. Авторы отмечают, что если Генпрокуратура откажется расследовать это заявление, они оставляют за собой право обратиться в Международный уголовный суд.

Отметим, 7 августа в результате спецоперации в Кой-Таше 19 сотрудников спецподразделения "Альфа" получили ранения, в том числе огнестрельные. Погиб командир отряда Усен Ниязбеков, тяжелую травму головы получил глава ГУВД Чуйской области. Его состояние до сих пор остается тяжелым. Пострадали и гражданские лица, которые находились в доме Алмазбека Атамбаева. Они получили ранения от резиновых пуль и ушибы.


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URL: https://www.vb.kg/381459
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков, Кашкар Джунушалиев, Кыргызстан, уголовное дело, Орозбек Опумбаев
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