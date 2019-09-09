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Генпрокуратура рассмотрит коллективное обращение по событиям в Кой-Таше

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- Екатерина Улитина
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Генеральная прокуратура подтвердила VB.KG информацию о коллективном обращении граждан по событиям, произошедшем 7-8 августа в Кой-Таше.

- Коллективное обращение граждан поступило в Генеральную прокуратуру сегодня утром. Сейчас оно находится в обработке. Под обращением подписались 1658 человек. Оно зарегистрировано под номером 3307, - прокомментировали в пресс-службе Генпрокуратуры.

Напомним, член СДПК Темирлан Султанбеков опубликовал текст обращения. В нем авторы требуют привлечь к ответственности главу ГКНБ Орозбека Опумбаева и министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева за проведение, по их мнению, незаконной операции в доме экс-президента Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше.

Отметим, по событиям 7-8 августа в селе Кой-Тош следственные органы проводят расследование преступлений по признакам нескольких статей уголовного кодекса. Кроме того, свою оценку этим событиям даст правительственная комиссия.


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URL: https://www.vb.kg/381462
Теги:
Генеральная прокуратура, Уголовный кодекс, Кыргызстан
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