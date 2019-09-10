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Жусупбек Шарипов будет представлять Кыргызстан в Болгарии и Румынии

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- Оксана Гут
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Сегодня, 10 сентября, парламентский Комитет по международным делам, обороне и безопасности одобрил кандидатуру Жусупбека Шарипова на пост Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызстана в Болгарии и Румынии по совместительству.

Соответствующий вопрос будет также рассмотрен на ближайшем заседании Жогорку Кенеша.

От редакции отметим, старший брат президента Сооронбая Жээнбекова - Жусупбек Шарипов в настоящее время является послом Кыргызстана на Украине (с 2017 года) и в Молдове (с 2018 года). Шарипов в дипломатической службе с 2007 года.


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URL: https://www.vb.kg/381480
Теги:
Болгария, Молдова, Украина, Румыния, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Жусупбек Шарипов, посол
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