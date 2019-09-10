Жусупбек Шарипов будет представлять Кыргызстан в Болгарии и Румынии

Сегодня, 10 сентября, парламентский Комитет по международным делам, обороне и безопасности одобрил кандидатуру Жусупбека Шарипова на пост Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызстана в Болгарии и Румынии по совместительству.

Соответствующий вопрос будет также рассмотрен на ближайшем заседании Жогорку Кенеша.

От редакции отметим, старший брат президента Сооронбая Жээнбекова - Жусупбек Шарипов в настоящее время является послом Кыргызстана на Украине (с 2017 года) и в Молдове (с 2018 года). Шарипов в дипломатической службе с 2007 года.