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Абылгазиев встретился с советником директора Саудовского фонда развития

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- Оксана Гут
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Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев встретился с советником исполнительного директора Саудовского фонда развития Юсуфом бин Ибрагим Аль-Бассамом. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Глава правительства отметил, что Кыргызстан и Саудовская Аравия объединяют общность культур и религии, духовно-нравственные ценности, а также искреннее стремление к взаимному сотрудничеству.

- Мы рады видеть вас в республике. Выражаем признательность за содействие в экономическом развитии нашей страны, поддержку ряда проектов в сфере сельского хозяйства, здравоохранении, водоснабжении, ирригации, строительстве школ и дорог. Мы рады подписанию проекта по улучшению сельского водоснабжения и санитарии в Баткенской и Таласской областях, который охватит 61 село, - сказал премьер-министр, подчеркнув, что в рамках Года развития регионов президент Сооронбай Жээнбеков уделяет особое внимание вопросам ирригации, образования, обеспечения населения чистой питьевой водой.

Правительство также считает эти вопросы приоритетными.

Мухаммедкалый Абылгазиев отметил готовность кыргызской стороны к работе над совместными проектами и выразил уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества по линии Саудовского фонда развития.

Советник исполнительного директора Саудовского Фонда Развития Юсуф бин Ибрагим Аль-Бассам в свою очередь выразил признательность за радушный прием.

Он отметил, что Саудовский фонд развития приветствует дальнейшее эффективное и плодотворное сотрудничество с Кыргызской Республикой в реализации различных проектов.


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URL: https://www.vb.kg/381485
Теги:
вода, инвестиции, ирригация, правительство, Саудовская Аравия, сельское хозяйство, Кыргызстан, Мухаммедкалый Абылгазиев
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