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Очереди в детский сад: Две тысячи детей ожидают зачисления

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- Екатерина Улитина
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Две тысячи детей ожидают своей очереди для зачисления в детский сад. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Сайдолимжон Джураев.

По его словам, сегодня в Кыргызстане проблема нехватки школ не стоит так остро, как недостаток дошкольных образовательных учреждений.

Две тысячи детей ожидают своей очереди, - отметил нардеп.

Кроме того, он высказал пожелание сократить число высших учебных заведений и повысить требования к качеству образования в них.

Отметим, сегодня в Жогорку Кенеше обсуждают кандидатуру Каныбека Исакова на пост министра образования.


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URL: https://www.vb.kg/381503
Теги:
детский сад, образование, Сайдолимжон Джураев, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Министерство образования
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