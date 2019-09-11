Очереди в детский сад: Две тысячи детей ожидают зачисления

Две тысячи детей ожидают своей очереди для зачисления в детский сад. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Сайдолимжон Джураев.

По его словам, сегодня в Кыргызстане проблема нехватки школ не стоит так остро, как недостаток дошкольных образовательных учреждений.

Две тысячи детей ожидают своей очереди, - отметил нардеп.

Кроме того, он высказал пожелание сократить число высших учебных заведений и повысить требования к качеству образования в них.

Отметим, сегодня в Жогорку Кенеше обсуждают кандидатуру Каныбека Исакова на пост министра образования.