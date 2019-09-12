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Курсана Асанова пригласили на заседание комиссии по ситуации в Кой-Таше

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- Екатерина Улитина
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Состоялось очередное заседание Государственной комиссии по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламудунского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года.

По данным пресс-службы правительства, в рамках работы комиссии были созданы две рабочие группы.

Первая группа изучает причинно-следственных связи, повлекшие за собой события в селе Кой-Таш. В эту группу вошли: Бактыбек Райымкулов, Тынчтык Шайназаров, Талант Мамытов, Абдыбек Дюшалиев, Алмазбек Батырбеков, Марат Джаманкулов, Рысбек Абдысатаров, Кубатбек Кожоналиев, Алишер Мамасалиев.

Вторая группа готовит анализ событий, произошедших 7-8 августа. В нее вошли: Жениш Разаков, Жаныбек Бакчиев, Бакирдин Субанбеков, Исмаил Исаков, Азамат Араев, Алтынбек Намазалиев, Бекболсун Асанкулов, Артур Медетбеков, Марс Саккараев.

В ходе заседания члены комиссии заслушали информацию министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева и председателя Государственного комитета национальной безопасности Орозбека Опумбаева.

На следующее заседание Госкомиссии приглашены депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Асель Кодуранова, общественный деятель Равшан Жеенбеков, экс-заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов.

Напомним 7-8 августа ГКНБ и МВД провели спецоперации по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева. После спецоперации 8 августа Курсан Асанов был уволен из МВД, а позже на него завели уголовное дело за превышение полномочий. Он находится под домашним арестом. Асель Кодуранова и Равшан Жээнбеков являются сторонниками Атамбаева.


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URL: https://www.vb.kg/381529
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Курсан Асанов, Кашкар Джунушалиев, ГКНБ, МВД, задержание, правительство, Асель Кодуранова, Кыргызстан, Орозбек Опумбаев
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