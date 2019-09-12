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Глава МВД Кашкар Джунушалиев встретился со своим коллегой из Ирана

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- Бакыт Стамов
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12 сентября 2019 года в Кыргызскую Республику с официальной делегацией прибыл министр внутренних дел Исламской Республики Иран Абдолреза Рахмани Фазли. В Международном аэропорту "Манас" его лично встретил министр внутренних дел Кыргызской Республики Кашкар Джунушалиев.Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Сегодня же состоялась двусторонняя встреча министра внутренних дел КР, генерал-майора милиции Кашкара Джунушалиева с министром внутренних дел Исламской Республики Иран Абдолреза Рахмани Фазли. В рамках данной встречи были обсуждены вопросы сотрудничества и перспективы его дальнейшего развития. Стороны отметили важность совместных решений по актуальным вопросам и усилий в борьбе с преступностью.

В ходе состоявшейся встречи Кашкар Джунушалиев отметил, что на данный момент самой важной задачей построения эффективного международного сотрудничества в сфере правоохранительной деятельности является работа по противодействия терроризму и экстремизму, развитие сотрудничества в области борьбы с организованной преступностью и терроризмом, экстремизмом, торговлей людьми, незаконным оборотом наркотических средств.

Глава МВД Кыргызстана особо подчеркнул, что нужно укреплять двустороннее взаимодействие в сфере безопасности и правоохранительной деятельности между странами.

В завершение встречи министр внутренних дел Кыргызской Республики Кашкар Джунушалиев и министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и правоохранительной деятельности между странами, развития сотрудничества в области борьбы с организованной преступностью и терроризмом, экстремизмом, торговлей людьми, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в частности, взаимного сотрудничества в рамках Единой конвенции ООН о наркотических средствах.

Встреча прошла в теплой и дружеской обстановке. Обе стороны выразили стремление к дальнейшему сотрудничеству.


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URL: https://www.vb.kg/381554
Теги:
визит, Иран, Кыргызстан, МВД, Кашкар Джунушалиев
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