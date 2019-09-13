Минздрав: Для полного восстановления главы Чуйского ГУВД нужно время

12 сентября Самат Курманкулов из Центра нейрохирургии имени Бурденко переведен для дальнейшего лечения в один из реабилитационных центров города Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

- В состоянии здоровья Курманкулова наблюдается положительная динамика, но для полного восстановления требуется время, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что начальник ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов 12 августа был транспортирован для дальнейшего лечения в

Центр нейрохирургии имени Бурденко в город Москва.

В ночь с 7 на 8 августа при попытке задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше он был тяжело ранен в голову камнем.