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Минздрав: Для полного восстановления главы Чуйского ГУВД нужно время

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- Оксана Гут
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12 сентября Самат Курманкулов из Центра нейрохирургии имени Бурденко переведен для дальнейшего лечения в один из реабилитационных центров города Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

- В состоянии здоровья Курманкулова наблюдается положительная динамика, но для полного восстановления требуется время, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что начальник ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов 12 августа был транспортирован для дальнейшего лечения в

Центр нейрохирургии имени Бурденко в город Москва.

В ночь с 7 на 8 августа при попытке задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше он был тяжело ранен в голову камнем.


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URL: https://www.vb.kg/381560
Теги:
Алмазбек Атамбаев, ГУВД, Минздрав, Чуйская область, Москва, Кыргызстан
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