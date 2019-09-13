Хотите написать бывшему президенту в СИЗО? Сторонники объявили акцию

Члены СДПК направили в акимиат Первомайского района столицы уведомление о проведении акции, посвященной дню рождения экс-президента Алмазбека Атамбаева. Мероприятие пройдет 17 сентября в 16.00 в парке Горького.

Во время мероприятия любой гражданин сможет написать поздравления и пожелания бывшему президенту. Их передадут лично Атамбаеву.

Напомним, Алмазбек Атамбаев был доставлен 8 августа на допрос по делу о побеге Азиза Батукаева. По решению суда он был арестован и сейчас находится в СИЗО ГКНБ. Кроме того, экс-президент является фигурантом уголовных дел по событиям в Кой-Таше 7-8 августа.