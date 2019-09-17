День рождения Атамбаева. Концерт в его честь отменили

В связи с ухудшением ситуации на границе с Таджикистаном, где в столкновениях уже погиб один военнослужащий и получили ранения более 10 человек, политсовет счел некорректным проводить запланированный ранее концерт в честь дня рождения Атамбаева. Об этом на своей странице в Facebook сообщила зампредседатель СДПК Кундуз Жолдубаева.

- Проводить в такой обстановке, когда столкновения на границе продолжаются, какие-либо праздничные развлекательные мероприятия было бы неуважением по отношению к пострадавшим и их близким. Поэтому решено концерт отменить, массового мероприятия сегодня не проводить, а сбор поздравлений перенести на нашу страницу "Бугунку СДПК" в социальной сети Facebook. Все ваши пожелания мы передадим Алмазбеку Шаршеновичу! – написала Жолдубаева.

Она отметила, что в адрес СДПК уже поступают поздравления для Алмазбека Атамбаева, как от кыргыстанцев, так и со всего мира, от иностранных граждан и организаций. В частности, пришло поздравление от руководства российской политической партии "Справедливая Россия".