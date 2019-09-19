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Джапаров: Если сторонники Атамбаева не вернут печати СДПК – изготовим новые

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- Оксана Гут
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Юрист абдрахмановской СДПК Муратбек Джапаров разъяснил VB.KG ситуацию с исчезновением печатей и учредительных документов партии. Он напомнил, что решением Бишкекского горсуда Сагынбек Абдрахманов признан новым председателем СДПК, законно избранным 3 апреля 2019 года на 18 съезде партии, вместо Алмазбека Атамбаева. Сейчас рассматривается жалоба сторонников бывшего президента на это решение в Верховном суде.

- СДПК под председательством Сагынбека Абдрахманова пытаются очернить. Люди, слушая эти провокации, называют Абдрахманова никем и ничем. Но сейчас идет судебный процесс, и суд поставит точку в этом споре. Есть все основания полагать, что решение будет в нашу пользу. У нас есть документы, доказывающие что свои съезды, собрания мы проводили в рамках закона о Политпартиях и устава партии. Также есть все протокола от политсовета, созданного еще Атамбаевым до сегодняшнего дня, - отметил Муратбек Джапаров.

Как только решение суда о признании председателем СДПК Сагынбека Абдрахманова войдет в силу, ему соответственно должна быть передана вся документация, печати. Если сторонники Атамбаева не вернут их добровольно, мы будем действовать через правоохранительные органы, заявил Джапаров.

- Мы будем обращаться в МВД и ГКНБ, чтобы признать нынешние печати недействительными. Тогда они могут хоть сломать, хоть выбросить их – все равно никакой юридической силы за ними не будет. Далее обратимся в Минюст с требованием выдать нам новое свидетельство, получив его изготовим свои печати. Но сторонники Атамбаева должны знать, что за неисполнением решения суда идет уголовное наказание, - предупредил юрист.


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URL: https://www.vb.kg/381682
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Верховный суд, суд, Кыргызстан, политика, Сагынбек Абдрахманов, СДПК
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Комментарии
Эля
19.09.2019, 15:56

правильно делает, печать можно изготовить за 1000 сом.

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