Задержан один из хулиганов, разгромивших камеры "Безопасного города"

Оперативниками столичной милиции задержан один из подозреваемых в совершении хулиганства во время ночных августовских беспорядков. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

В ночь с 8 на 9 августа 2019 года группа агрессивно настроенных молодых парней, находясь на пересечении улиц А.Токомбаева и 7-апреля города Бишкек, грубо нарушая общественный порядок и нормы общепринятого поведения, перекрыв движение на дороге, начали осматривать проезжающие автомобили, угрожать водителям и пассажирам физической расправой. В ходе чего повредили ряд служебных автомашин Министерства внутренних дел КР и разбили камеры внешнего видеонаблюдения "Безопасный город" установленных на перекрестке, после произошедшего по настоящее время скрывали свое местонахождение. Своими неправомерными действиями причинили ущерб на общую сумму 3 миллиона сомов.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района Бишкека и начато досудебное производство по статье 266 (хулиганство) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения комплекса поисковых и розыскных мероприятий оперативниками третьего отдела городской милиции УВД Октябрьского района задержан один из подозреваемых М.С. 1993 года рождения и доставлен в Следственную службу УВД Октябрьского района. В порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

Сотрудники бишкекской милиции продолжают активные поисковые и розыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию остальных подозреваемых.

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