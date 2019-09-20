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Сооронкулова о комиссии по Кой-Ташу: Чем больше тумана, тем больше сомнений

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- Оксана Гут
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13 сентября в Госкомиссию по расследованию событий 7-8 августа в Кой-Таше были включены дополнительно два новых члена. В том числе экс-судья Конституционной палаты Верховного суда Клара Сооронкулова. С того времени уже прошло несколько заседаний, но новые участники так ни разу и не побывали на них.

- Меня не оповещают. Фактически я не участвую в работе комиссии. Членство в комиссии со мной согласовали, я дала согласие, но распоряжения премьер-министра не видела, ко мне не поступали ни больше одного звонка. Я даже не знаю, работает она или нет. Если работает, то я думаю, что основных фигурантов они уже расспросили, основные документы изучили, и нет смысла моего дальнейшего участия, - рассказала VB.KG Клара Сооронкулова.

В связи с чем она намерена выйти из комиссии, чтобы не состоять в ней формально. Сооронкулову также беспокоит вопрос объективности этой госкомиссии.

- Если эта комиссия с участием общественности, то должно быть больше информации. Потому, что чем больше тумана, тем больше сомнений. Возможно, они исследуют государственные материалы, доступ к которым органичен. Как раз на эти вопросы я и хотела получить ответ изнутри, но, к сожалению, нет такой возможности. Мне не понятно до конца, какие цели и задачи преследует комиссия. Она не должна подменять или как-то влиять на следствие и суд. Перед комиссией должны стоять задачи раздельные от задач правоохранительных органов, - поделилась мнением экс-судья.

От редакции отметим, что Госкомиссия по изучению событий 7-8 августа 2019 года в селе Кой-Таш начала свою работу 3 сентября. Члены комиссии успели уже заслушать информацию МВД, ГКНБ, экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова, Равшана Жээнбекова, ознакомились с документами под грифом "совершенно секретно".

Очередное заседание, к слову, первое открытое для СМИ, прошло накануне, где были расспрошены общественный деятель Турусбек Коеналиев, экс-председатель ГКНБ Абдиль Сегизбаев, заместители министра внутренних дел Алмаз Орозалиев и Памирбек Асанов.

На следующее заседание, которое состоится 23 сентября, вновь приглашены депутаты Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова. Кроме того, на заседании будет заслушана информация Военной прокуратуры КР.


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URL: https://www.vb.kg/381699
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Ирина Карамушкина, Курсан Асанов, Равшан Жээнбеков, ГКНБ, МВД, массовые беспорядки, правительство, Кыргызстан, Клара Сооронкулова
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