Абылгазиев поручил минимизировать неудобства от ремонта дорог в Бишкеке

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил минимизировать неудобства от ремонта столичных улиц и оптимизировать дорожный трафик. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Поручение об оперативности принятия эффективных мер по оптимизации дорожного движения при проведении ремонтных работ на центральных улицах было, в частности, адресовано мэрии города Бишкек совместно с Главным управлением обеспечения безопасности дорожного движения МВД КР и Государственным комитетом информационных технологий и связи КР.

Глава правительства поручил вице-премьер-министру Женишу Разакову взять на контроль оперативное решение данного вопроса.

По мнению Абылгазиева, при необходимости нужно рассматривать возможности организации временного двустороннего движения по смежным односторонним улицам в интересах горожан и гостей столицы. Причем такие меры должны были быть продуманы еще до начала строительных работ.

Как отметил глава правительства, интенсивность движения на большей части улиц столицы сегодня часто не соответствует их пропускной способности. При этом проведение ремонтных работ напрямую влияет на дорожный трафик и приводит к появлению автомобильных заторов на некоторых проблемных участках столичных улиц.

Мухаммедкалый Абылгазиев с первых дней запуска проекта "Безопасный город" подчеркивал, что в столице нужно обеспечить удобную и продуманную дорожно-транспортную систему, которая будет отвечать требованиям сегодняшнего дня.

После запуска проекта уже проделана большая работа по совершенствованию дорожной инфраструктуры и улучшению организации дорожного движения. При этом, компетентные органы всегда стараются учитывать мнение горожан и регулярно вносят коррективы в свою работу. Особое внимание премьер-министр поручал уделить анализу светофорного регулирования, чтобы обеспечить рациональное использование времени при большой плотности дорожного потока.

В связи с этим, Абылгазиев поручил вновь вернутся к более глубокому рассмотрению вопросов применения оптимальных архитектурно-планировочных и технологических решений с параллельным внедрением новых подходов к реконструкции и строительству дорог.