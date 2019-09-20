С госохраны уволили телохранителя Атамбаева

Сегодня с 9-ой службы ГКНБ уволен телохранитель Алмазбека Атамбаева Канат Сагымбаев. Об этом на своей странице написал адвокат Замир Жоошев.

По его словам, основанием для увольнения стало видеопоздравление Сагымбаева.

"Канат Сагымбаев в видеоролике поздравил экс-президента с Днём Рождения. Этот поздравительный видеоролик готовил сын экс-президента Кадыр Атамбаев ещё в конце августа. Тогда мы с Канатом ездили в Кой-Таш, чтобы осмотреть место происшествия, и тогда же Кадыр предложил поздравить экс-президента, на что сотрудник госохраны согласился. Почему согласился? Потому что согласно внутренним инструкциям 9-службы сотрудникам запрещается делать видеообращения к общественности, давать комментарии журналистам. Однако поздравлять кого-то, в том числе на видео, не запрещено", - написал он.

Отметим, ранее телохранителя бывшего президента Алмазбека Атамбаева Каната Сагымбаева в качестве свидетеля по событиям в Кой-Таше вызывали в Военную прокуратуру Бишкекского гарнизона.