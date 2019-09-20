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С госохраны уволили телохранителя Атамбаева

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- Бакыт Стамов
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Сегодня с 9-ой службы ГКНБ уволен телохранитель Алмазбека Атамбаева Канат Сагымбаев. Об этом на своей странице написал адвокат Замир Жоошев.

По его словам, основанием для увольнения стало видеопоздравление Сагымбаева.

"Канат Сагымбаев в видеоролике поздравил экс-президента с Днём Рождения. Этот поздравительный видеоролик готовил сын экс-президента Кадыр Атамбаев ещё в конце августа. Тогда мы с Канатом ездили в Кой-Таш, чтобы осмотреть место происшествия, и тогда же Кадыр предложил поздравить экс-президента, на что сотрудник госохраны согласился. Почему согласился? Потому что согласно внутренним инструкциям 9-службы сотрудникам запрещается делать видеообращения к общественности, давать комментарии журналистам. Однако поздравлять кого-то, в том числе на видео, не запрещено", - написал он.

Отметим, ранее телохранителя бывшего президента Алмазбека Атамбаева Каната Сагымбаева в качестве свидетеля по событиям в Кой-Таше вызывали в Военную прокуратуру Бишкекского гарнизона.


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URL: https://www.vb.kg/381706
Теги:
Алмазбек Атамбаев, ГКНБ, увольнение, Кыргызстан, Замир Жоошев
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Комментарии
Ооо
20.09.2019, 13:54

Он стоял до конца с обьектом охраны то есть с атамбаевым даже когда был захват. Команды от гкнб не было оставить пост вот и стоял до конца. Такие люди очень смелые честные и справедливые. Для них приказ это честь. Жаль что таких людей уволтняют. Он мог бы так же четко исполнять приказ и по охране нынешнего президента до конца при любой угрозе. А так опг пополнится очередным професионалом хотя этому парню честь не позволит опустится до уровня опг. 

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