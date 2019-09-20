Ахматбек Келдибеков: Президент человечно отнесся к Атамбаеву (видео)

Редакция VB.KG продолжает интервью с экс-спикером Ахматбеком Келдибековым. На это раз политик прокомментировал августовские события в Кой-Таше и дал свою оценку действиям бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

По его словам, безусловно Атамбаев совершил террористический акт.

- Если бы я был членом комиссии, то я приравнял бы произошедшие события в Кой-Таше к террористическому акту. У нас есть Конституция, есть законодательство, где все прописано, особенно права граждан, независимо от того, министр ты, депутат или президент. Этот закон мы все должны исполнять, а когда создается, даже не знаю, как это назвать, государство вокруг своего дома и при этом идет неподчинение закону, то это терроризм. И расстреливать военнослужащих, которые выполняли приказ и действовали по закону, это преступление.

Поэтому я еще раз повторю, терпению нынешней власти можно только удивляться. Так долго терпеть беззаконие, да еще разрешить человеку, который подозревается в преступлениях, слетать в Россию, пересечь границу и так далее. Выше такого человеческого отношения я не видел, - сказал он.

У вас нет обиды на бывшего президента?

Все свои обиды я возложил на суд божий. Пусть они перед богом ответят за то, что преследовали и сажали людей. Я всех прощаю, но бог все видит. И народ сегодня начинает понимать и давать оценку неправомерным действиям. Поэтому за то, что они сами создавали при власти Атамбаева, меняли законы, они несут ответственность.

Будете ли вы участвовать в следующих выборах?

Бог даст будем участвовать. Мы сейчас, как и другие партии, проводим подготовительные работы. Если выборы начнутся в срок, то у нас есть еще в запасе целый год. Как все партии мы обязательно будем участвовать, а какие будут союзы с другими партиями время покажет. Я как политик поддерживаю курс нынешнего президента, потому что те направления, который он озвучивает, совпадают с нашей идеологией и нашими принципами. Мы все должны помочь ему, когда идет открытость и диалог. При Атамбаеве такого не было, страной правила одна партия и брала на себя всю ответственность. Было время, когда СДПК кричала, что готова взять на себя ответственность, но когда пришло время отвечать, то они уже отрекаются.

Президент сейчас объявил борьбу с коррупцией. Как вы считаете глава государства достаточно борется или вы бы еще что-нибудь посоветовали ему?

С коррупцией надо постоянно бороться. С этим явлением не только административно и уголовно надо бороться, но мы должны рассматривать в совокупности и ответственность госслужащих. Я имею в виду, что любая госслужба должна быть престижной и ответственной. Каждый человек должен при поступлении на госслужбу чувствовать ответственность. Он должен знать, за то, что он отдает все свое время службе государству, он получает взамен социальный пакет. Госслужащий максимально не должен знать, что такое взятка. Его зарплата и социальный пакет для жизни должны быть достаточны.

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