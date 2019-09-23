Прошло первое заседание Общественной комиссии по событиям в Кой-Таше

Общественная комиссия по событиям в Кой-Таше начала свою работу. Об этом редакции VB.KG сообщил председатель комиссии Улукбек Маматаев.

По его данным, накануне прошло первое заседание Общественной комиссии.

- Мы уже наметили план мероприятий, согласно которым мы планируем встретиться, как с представителями бывшего президента Атамбаева, так и с силовиками. Как уже ранее нами говорилось, наша цель дать объективную политическую оценку прошедшим событиям в Кой-Таше. Для этого мы даже запланировали встречи с самими жителями Кой-Таша, - рассказал VB.KG председатель Общественной комиссии по событиям в Кой-Таше Улукбек Маматаев.

Также он призвал граждан Кыргызстана поделиться своими предложениями по поводу работы комиссии.

- Кыргызстанцы возможно захотят поделиться своими соображениями на счет работы самой комиссии либо просто поделиться информацией. Возможно, кто-то захочет поприсувствовать на заседаниях комиссии. Все могут писать либо звонить по номеру 0508890202, - пояснил он.

Напомним, ранее лидер политической партии "Ак калпак" Улукбек Маматаев заявил VB.KG, что созданной властью государственной комиссии по событиям в Кой-Таше доверия нет, так как ее члены не смогут провести объективное расследование. Поэтому есть необходимость в создании Общественной комиссии, которой народ всецело будет доверять.