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Спикеры парламентов Кыргызстана и Казахстана провели переговоры

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- Екатерина Улитина
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В рамках четвертого совещания спикеров парламентов стран Евразии (Казахстан) Торага Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков встретился с председателем Мажилиса парламента Казахстана Нурланом Нигматулиным.

В своей речи Торага заявил, что рад встрече и возможности обменяться мнениями по актуальным вопросам развития дружественных отношений между Кыргызстаном и Казахстаном. Он также выразил признательность за приглашение принять участие в Четвёртом Совещании спикеров парламентов стран Евразии и подчеркнул, что Казахстан по праву проводит это большое мероприятие с учетом активной позиции страны по

сближению парламентов стран евразийского континента.

- Хотелось бы поздравить казахстанскую сторону с проведением такого крупномасштабного мероприятия в столице Казахстана городе Нур-Султане и отметить, что участие в совещании такого количества делегаций из парламентов стран Европы, Азии и международных организаций - это означает не только признание заслуг и достижений Казахстана, но и проводимой миролюбивой внешней политики, глобальных инициатив, как интеграционного направления, так и усилий по обеспечению международной безопасности, - заявил Джумабеков.

Далее Торага подчеркнул историческую роль первого президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева по продвижению глобального мира без ядерного оружия и его инициативы в области евразийской интеграции, диалога между представителями разных цивилизаций.

В свою очередь председатель Мажилиса парламента Казахстана Нурлан Нигматулин отметил положительную динамику двусторонних контактов на всех уровнях, способствующих активизации отношений и решению многих вопросов по приоритетным сферам сотрудничества.

Отметим, что в парламентскую делегацию входят следующие депутаты: Махабат Мавлянова, Урмат Самаев, Алмаз Жутанов, Нодирбек Каримов.


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URL: https://www.vb.kg/381765
Теги:
Казахстан, Алмаз Жутанов, Махабат Мавлянова, Жогорку Кенеш, Урматбек Самаев, Нурсултан Назарбаев, Дастанбек Джумабеков
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